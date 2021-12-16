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«Скатимся к прошлым векам»: Глава ЦИАН объяснил, почему нельзя сдавать квартиры «только славянам»

Пока что у людей с неславянской национальностью сохранятся проблемы со снятием жилья, но со временем это может измениться

Фото: Global Look Press

В краткосрочной перспективе решение запретить размещать на ЦИАНе объявления о сдаче квартир «только славянам» может только ухудшить положение приезжих, однако в долгосрочной — поможет сделать рынок аренды стать «чуть более цивилизованным», пояснил РБК глава ЦИАН Максим Мельников.

По его мнению, теперь собственники могут начать отказывать приезжим после личной встречи для осмотра жилья.

«Это решение не такое простое, как кажется на первый взгляд. У него есть несколько сторон, интересы которых нужно было учесть», — поясняет Мельников. Он напоминает, что в самой компании также работают люди из разных стран и различных национальностей.

Глава компании считает, что сейчас съемщики, которые обладают неславянской внешностью, не могут рассчитывать на должный сервис со стороны приложений по аренде: «Я бы точно не хотел, чтоб эти люди ощущали себя вторым сортом. Иначе мы скатимся к прошлым векам, к дискриминации по расе или по национальности»

Напомним, что с февраля в одном из крупнейших сервисов по аренде жилья ЦИАН пользователям запретят публиковать объявления с ограничением по национальности.

Рубрика: Общество

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