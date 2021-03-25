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Неожиданная находка в Эрмитаже. 118 лет конфетка пролежала в платье русской княгини

Княгиня была участником самого зрелищного костюмированного бала в Санкт-Петербурге

Фото: ermitazh.org

Работники Эрмитажа обнаружили трогательный «артефакт». Осматривая платье великой княгини Ксении Александровны, сестры императора Николая II, в рукаве нашли надкушенную конфетку. Видимо княгиня спрятала ее во время костюмированного бала 1903 года.

Об этой находке рассказали художник реставратор Галина Федорова и хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры Нина Тарасова на страничке музея Эрмитаж в Instagram.

Знаменитый костюмированный бал состоялся в Зимнем дворце 11 и 13 февраля 1903 года после Рождественского поста. Поводом стала знаменательная дата – 290 лет дома Романовых. По велению государя гости явились в костюмах XVII века – времена правления второго царя из династии Романовых Алексея Михайловича.

Костюмы для бала заказывали заранее. Для их создания привлекали специальных консультантов, а эскизы делал художник Сергей Соломко. Очевидцы бала отмечали, что костюмы участников были усыпаны драгоценностями. 

Фото: wikipedia.org

После окончания бала по желанию императрицы лучшие фотографы Санкт-Петербурга сделали одиночные и групповые снимки гостей. Сегодня эти фото являются ценнейшим источником в изучении истории древней Руси.

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