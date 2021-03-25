Неожиданная находка в Эрмитаже. 118 лет конфетка пролежала в платье русской княгини

Знаменитый костюмированный бал состоялся в Зимнем дворце 11 и 13 февраля 1903 года после Рождественского поста. Поводом стала знаменательная дата – 290 лет дома Романовых. По велению государя гости явились в костюмах XVII века – времена правления второго царя из династии Романовых Алексея Михайловича.

Костюмы для бала заказывали заранее. Для их создания привлекали специальных консультантов, а эскизы делал художник Сергей Соломко. Очевидцы бала отмечали, что костюмы участников были усыпаны драгоценностями.