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Москвичей предупредили об аномальном похолодании со следующей недели

Во вторник ночью столбик термометра опустится до минус 16-21

Фото: Дмитрий Мальтера

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 20 декабря в Москве начнется аномальное похолодание, крупный циклон обусловит понижение температуры до 17-21 градуса мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, передает ТАСС.

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется», – отметил метеоролог.

Во вторник, по его словам, похолодание усилится и погода станет по-настоящему холодной. Ночью столбик термометра опустится уже до минус 16-21, а днем температура будет в пределах минус 12-17 градусов. 

По предварительные расчетам, в среду повышения температуры ожидать не стоит, добавил он.

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