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К Новому году стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в Росси выросла на 5-25%, а на зарубежные – уменьшилась

Продажи авиабилетов вернулись на докризисный уровень, но в основном за счет внутренних рейсов

Фото: Global Look Press

Средние цены на авиабилеты за границу подешевели с 16 до 12 тыс. руб., а на внутренние рейсы подорожали на 9%, до 6,2 тыс. руб. По данным агрегаторов, рост цен на внутренних линиях составил 5-25% в зависимости от направления, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в «Аэрофлоте», на внутренних направлениях активность бронирования на период новогодних праздников по итогам первой половины декабря выросла более чем вдвое по отношению к прошлому году. 

Отмечается также, что продажи авиабилетов вернулись на докризисный уровень, но в основном за счет внутренних рейсов, на которые приходится 90% купленных билетов. 

В авиакомпании «Руслайн» сказали, что спрос на новогодние билеты вырос почти в 2,5 раза, тогда как цены — на 7%.

По информации Российского союза туриндустрии, сейчас для россиян открыты 79 стран, в прошлом году в это время их было менее 20. В топ зарубежных направлений в этом сезоне вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Армения и Шри-Ланка. Перелет в Турцию и обратно подорожал на 30%, до 24,8 тыс. руб. Билеты в ОАЭ подешевели в среднем на треть, до 36 тыс. руб. Перелеты в закрытые в прошлом году Таиланд и Шри-Ланку стоят около 60 тыс. руб. Всплеск спроса пришелся в этом году на билеты в Армению, Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан, а также Молдавию и Киргизию, Казахстан и Узбекистан.

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