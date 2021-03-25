Ева Меркачёва: «Прогон – это послание тем, кто живёт по понятиям и поддерживает кастовую систему»

– Это письмо мне прислал ранее судимый человек, он прошёл все криминальные «университеты» и продолжает поддерживать отношения с людьми за решёткой, – рассказывает «Собеседнику» Ева. – Он не является криминальным авторитетом, очень давно отсидел и сейчас на свободе. С учётом того, что по моим представлениям в каждой тюрьме у нас есть телефоны, так или иначе, этот прогон мог распространиться молниеносно. Я попыталась проанализировать эту маляву. Она похожа на те, что нам показывали сотрудники, которые перехватывали их в СИЗО. Стиль тот же – написано ровным аккуратным почерком с подчёркиваниями.

– Этот прогон подписан «Массой Воров» и похож на коллективное письмо…

– У этих прогонов всегда были конкретные имена. Естественно, подписывались они не фамилиями, а кличками/прозвищами в этом криминальном мире: «Саша Гнилой», «Петя Кривой» и т. д. Тут же нет таких подписей, из чего можно сделать вывод в трёх вариантах.

Первый: это все-таки написали авторитеты, но не стали подписываться с учётом 210-й статьи УК о лидерском преступном сообществе. Такая бумажка автоматически говорит о том, что человек претендует на это лидерство и соответственно – на статью. Поскольку в этой бумажке есть указание всем сидельцам, соответственно человек принимает к себе отношение как к лидерам.

Второй момент: вдруг это какая-то полицейская провокация, подстава. Сами её сочинили – любые оперативники легко это могут. Но непонятен был смысл. Всегда додумывают какой-то мотив. А тут мотива нет.

И третий вариант: а вдруг это написал кто-то из жертв пыток. Который сам на униженном положении сочинил такую душевную историю, которую сложно проверить. Она распространилась. И думаю, когда будут спрашивать у настоящих авторитетов, они этот прогон с радостью подпишут. Скажут, ну надо же так грамотно и хорошо сформулировано, по-философски. Мы в курсе и под этим подписываемся. Это так называемая инициатива снизу.

– В чем смысл этого послания?

– В том, что каста опущенных пополнилась людьми которых изнасиловали, они были вдвойне жертвами – в первый раз их изнасиловали эти активисты или сотрудники их пугали, а потом, поскольку они автоматическим были заведены в эту касту, пользовались неуважением основной массы заключённых. Это несправедливо. И с этим сложно поспорить.

– Возможно, что целью прогона стало оправдание лавины пыток?

– Наоборот, он показывает, что в изнасилованиях не будет смысла, потому что все равно к тем, кого изнасиловали по заданию администрации или оперативников, к ним будут нормально относиться. Это может остановить череду пыток. Изнасилования стали одним из видов оружия в руках недобросовестных сотрудников пыточных колоний. К счастью, таких колоний не много, но они есть. И в этих колониях администрация даёт задание активистам кого-то изнасиловать. Этот человек автоматически попадает в касту опущенных.

– Каковы последствия этого прогона, он имеет силу?

– Большинства арестантов они не касаются. Мне рассказывали несколько человек, которые в нормальной жизни с криминалом связаны не были – продавцы, бухгалтеры. Приходит им в камеру эта бумажка с прогоном. Они читают и вообще не понимают, что это такое. Для них это совершенно ничего не значит.

Делают вывод те, кто называется «отрицалово» и склонен к криминальным понятиям, поскольку как раз склонные к этим понятиям и поддерживают эту кастовую систему. Вместе с сотрудниками, между прочим. Моя главная мысль заключается в том, что никаких каст не было бы давно у нас в российской тюрьме в XXI веке, если бы это не нужно было сотрудникам администрации. Они эту кастовость используют для достижения собственных целей. Дают распоряжение активистам кого-то опустить и т. д. или тех, кто часто пишет жалобы отправляют в другие учреждения, где его пытается опустить какой-то человек, и когда жалобщик возвращается обратно, все знают, что он якобы опущенный. Всеми силами используется такой способ.

– Вся проблема в кастовости?

– Поэтому вообще в принципе не должно быть никаких делений ни на что. А люди, которые попадают по сексуальным статьям, которых все сторонятся и которые автоматически попадают в категорию обиженных их просто стоит содержать отдельно. И законодательно это можно прописать: вот обвиняемый за преступления по половой неприкосновенности и особенно против несовершеннолетних должны содержаться в отдельных отрядах. И они никак не будут пересекаться с основной массой осуждённых, которые действительно брезгуют этими людьми и многие из них не могут смириться, что человек совершил такие преступления. И у них зудит, им хочется их стукнуть, оскорбить и т.д. Я видела образованных людей, которые не могли себя сдержать и хотели педофила придушить. Такие порывы были. Поэтому просто отделите этих людей в отдельные отряды и никакой кастовости тогда не будет.