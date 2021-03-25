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Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда

В Кремле послание актёра не получали и посоветовали обратиться к городским властям

Фото: instagram.com/estrella.prod

91-летний актёр театра имени Комиссаржевской в Петербурге Иван Краско обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на городские власти Санкт-Петербурга и освободить граждан из снежно-ледового плена. Письмо народного артиста России было опубликовано изданием «Подъем».

В своём обращении Краско пишет, что «в городе сложилась невыносимая для жизни обстановка» из-за неубранного снега и огромных сосулек на крышах домов. Жители города подвергают свою жизнь серьёзной опасности выходя на улицу. Пожилые люди и вовсе «оказались заложниками в своих квартирах».

Я очень хорошо понимаю их беды: ведь для пожилого человека любой поход в аптеку или в магазин сегодня превращается в неразрешимую задачу, в опасное „приключение“. Следствие таких „приключений“ — падения, травмы, больницы…
- Иван Краско

Актёр попросил президента России повлиять на власти города, обязать их очистить улицы. Или прислать подмогу, если они не могут с этим справиться самостоятельно.

Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что такого письма Кремль не получал. И посоветовал обратиться к руководству города, к губернатору Санкт-Петербурга.

Ранее Иван Краско подтвердил изданию ТАСС, что действительно подписал письмо президенту: «Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололёду. Вышел вчера до театра добраться - повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: "Да, я с удовольствием подпишу письмо".

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