Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда
В Кремле послание актёра не получали и посоветовали обратиться к городским властям
91-летний актёр театра имени Комиссаржевской в Петербурге Иван Краско обратился к Владимиру Путину с просьбой повлиять на городские власти Санкт-Петербурга и освободить граждан из снежно-ледового плена. Письмо народного артиста России было опубликовано изданием «Подъем».
В своём обращении Краско пишет, что «в городе сложилась невыносимая для жизни обстановка» из-за неубранного снега и огромных сосулек на крышах домов. Жители города подвергают свою жизнь серьёзной опасности выходя на улицу. Пожилые люди и вовсе «оказались заложниками в своих квартирах».
Актёр попросил президента России повлиять на власти города, обязать их очистить улицы. Или прислать подмогу, если они не могут с этим справиться самостоятельно.
Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что такого письма Кремль не получал. И посоветовал обратиться к руководству города, к губернатору Санкт-Петербурга.
Ранее Иван Краско подтвердил изданию ТАСС, что действительно подписал письмо президенту: «Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололёду. Вышел вчера до театра добраться - повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: "Да, я с удовольствием подпишу письмо".