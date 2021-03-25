Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда

Актёр попросил президента России повлиять на власти города, обязать их очистить улицы. Или прислать подмогу, если они не могут с этим справиться самостоятельно.

Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что такого письма Кремль не получал. И посоветовал обратиться к руководству города, к губернатору Санкт-Петербурга.

Ранее Иван Краско подтвердил изданию ТАСС, что действительно подписал письмо президенту: «Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололёду. Вышел вчера до театра добраться - повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: "Да, я с удовольствием подпишу письмо".