18 россиян задержали при попытке незаконно попасть в США через Мексику

Американская погранслужба рассказала об инциденте с тремя внедорожниками, ехавшими из Мексики в США. В автомобилях находились 18 граждан России от 21 до 53 лет. Чтобы остановить нарушителей, пришлось открыть огонь.

12 декабря внедорожники Ford и Mercedes на большой скорости направлялись в сторону пропускного пункта в штате Калифорния. Офицер погранслужбы произвел четыре выстрела в направлении внедорожников, попав в Mercedes, который в результате въехал в Ford.

Двое россиян получили легкие травмы, но в результате аварии, а не из-за стрельбы. Водители автомобилей были арестованы в ожидании суда.

В третьем же внедорожнике, который ехал отдельно, находились восемь нелегальных мигрантов из России.