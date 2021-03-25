Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:51

«Все мои привитые знакомые болели»: россияне врезали Мурашко после оглашения статистики по СOVID-19

Россияне в социальных сетях с недоверием отнеслись к заявлениям министра здравоохранения страны

Фото: Global Look Press

Всего 3,9 % привитых граждан России заражаются коронавирусной инфекцией, а в больницы попадают менее 1,7%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что пациенты, прошедшие вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют существенно реже и реже поступают в медицинские организации», - подчеркнул он на съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

Россияне в социальных сетях с недоверием отнеслись к заявлениям министра здравоохранения страны. Некоторые из них описали собственный опыт вакцинации, другие же прямо заявили, что не верят правительству в принципе.

«Опять цифры из космоса»;

«Да-да-да, а прожиточный минимум - самое то, чтобы жить, и пенсия в 65 — это обоснованно, и 146% - за. И правительство рассказывает только правду и ничего, кроме правды».

«Мы попали в эти проценты».

«Смотрю некоторые пишут, типа укололся и не заболел, до их маленького мозга не доходит, что они не заболели бы и без укола».

«Все мои привитые знакомые болели ковидом после вакцинации», - пишут в комментариях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 23 часа назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 18 минут назад

Цены-2021. Салат оливье нам все дороже

Политика 52 минуты назад

Шульман прокомментировала «прогон» от «Массы Воров», где жертв пыток во ФСИН просят не приравнивать к «петухам»

Общество 1 час назад

«Зиничев служил большому делу». Создателем памятника погибшему главе МЧС может стать скульптор Салават Щербаков

Политика 1 час назад

Даша Навальная: Я получаю награду за своего отца, а он сидит в тюрьме

Общество 1 час назад

Распылившей дихлофос в росгвардейца противнице QR-кодов грозит до 5 лет колонии

Общество 1 час назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 6

Общество 2 часа назад

На установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву в Москве потратят 20 млн рублей

Общество 3 часа назад

Депутат предложил улучшить отношение россиян к QR-кодам с помощью пропаганды по ТВ и в соцсетях

Политика 3 часа назад

Дочь Навального пришла с его фотографией на вручение премии Сахарова за свободу мысли

Общество 4 часа назад

RT подал в суд на магазин, продающий футболки в поддержу «иноагентов»

Общество 5 часов назад

Вирусолог РАН заявил, что англичане искусственно создали омикрон-штамм

Происшествия 5 часов назад

Блогер Литвин, ранее лишенный прав, прокатился на авто по ТЦ Одинцово. Видео

Общество 6 часов назад

От неизвестного заболевания в Южном Судане умерли почти 100 человек. Роспотребнадзор рассказал, ждать ли вспышку в РФ

Общество 7 часов назад

В России за сутки выявили 28 363 заболевших COVID-19

Общество 7 часов назад

«Для отвода глаз»: Как в шахтерском Белово отреагировали на задержание владельца шахты Листвяжной

Общество 7 часов назад

Космический зонд NASA впервые «прикоснулся» к Солнцу

Политика 7 часов назад

«Россия ищет замену Путину»: в обществе гневно отреагировали на заявление Нарышкина по Навальному

Общество 8 часов назад

Дептранс Москвы: пробки перед Новым годом в вечерний час пик будут достигать 9-10 баллов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика