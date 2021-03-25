«Все мои привитые знакомые болели»: россияне врезали Мурашко после оглашения статистики по СOVID-19

Всего 3,9 % привитых граждан России заражаются коронавирусной инфекцией, а в больницы попадают менее 1,7%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что пациенты, прошедшие вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют существенно реже и реже поступают в медицинские организации», - подчеркнул он на съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

Россияне в социальных сетях с недоверием отнеслись к заявлениям министра здравоохранения страны. Некоторые из них описали собственный опыт вакцинации, другие же прямо заявили, что не верят правительству в принципе.

«Опять цифры из космоса»;

«Да-да-да, а прожиточный минимум - самое то, чтобы жить, и пенсия в 65 — это обоснованно, и 146% - за. И правительство рассказывает только правду и ничего, кроме правды».

«Мы попали в эти проценты».

«Смотрю некоторые пишут, типа укололся и не заболел, до их маленького мозга не доходит, что они не заболели бы и без укола».

«Все мои привитые знакомые болели ковидом после вакцинации», - пишут в комментариях.