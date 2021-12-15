Распылившей дихлофос в росгвардейца противнице QR-кодов грозит до 5 лет колонии

В городе Череповце Вологодской области сотрудники ОМОНа и полицейские в количестве 15 человек 14 декабря задержали местную жительницу Елену Воеводину. Об этом пишет издание «7х7» со ссылкой на активиста Сергея Городишенина.

Поскольку женщина не открывала дверь, вход в квартиру вскрыли с помощью болгарки. Сейчас Воеводина находится в изоляторе временного содержания, а её ребёнка изъял инспектор по делам несовершеннолетних (ребёнка не отдали родственникам).

Против активистки возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Предполагается, что речь идёт об инциденте, когда Воеводина в здании регионального Законодательного собрания распылила в сторону росгвардейца дихлофос. Вместе с инициативной группой гражданка пришла, чтобы передать подписи против принятия закона о введении QR-кодов.

По инкриминируемой статье Елене Воеводиной грозит до пяти лет лишения свободы.