«Подвиги» потомков лётчика Валерия Чкалова
Интересные факты, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали
Семейное древо знаменитого лётчика Валерия Чкалова поражает своим масштабом: часто в поколениях рождалось 5 детей и больше. Например, сам Валерий Павлович имел 8 братьев и сестёр, а некоторые его родственники и вовсе 10! Кому-то из семьи были присущи черты лётчика – упрямство, бесстрашие, верность своим взглядам, а кому-то передались любовь к рюмке и авантюрам.
Мы собрали интересные факты о потомках легендарного лётчика, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали.
«Пролететь» под мостом
Игорь Чкалов, правнук лётчика, летом 2021 в разгар своей предвыборной кампании в Нижнем Новгороде заявил о намерении пролететь под мостом. Неизвестно по какой причине, кандидатом в депутаты ГД РФ был выбран для повторения самый спорный из всех подвигов знаменитого предка. Отметим тот факт, что Игорь к авиации имеет косвенное отношение, его деятельность связана с маркетингом. Идею родственника лётчика осудили местные жители, обвинив молодого человека в популизме.
Родственницы Чкалова в журнале «Плейбой»
В июле 1999 вышел номер журнала «Плейбой» с откровенной фотосессией сестёр Чкаловых. Евгения и Елена живут в Нижнем Новгороде, связаны с модельным бизнесом. В интервью заявляют, что являются внучатыми племянницами самому Валерию Чкалову. Скандальный выпуск был посвящён авиации, девушки снялись с большим удовольствием, посчитав попадание в известный журнал честью для фамилии Чкалов. Поступок девушек московские родственники, мягко говоря, не оценили, даже выражали сомнение, что девушки имеют родственные связи с лётчиком.
Золотая молодёжь
Сын лётчика, Игорь, имел характер упрямый, по воспоминаниям сослуживцев, был ленивым, почивал на лаврах отца. Если Валерий Чкалов три раза попадал в тюрьму, то его сын Игорь был дважды исключён из партии. В сети есть публикации с воспоминаниями очевидцев о его хамском поведении:
Шарков Виктор Васильевич, служил в полку с 1950 до 1970 года, вспоминал:
«С 1952 года по апрель 1954 года на должности инженера 32-го гвардейского полка (аэродром Кубинка) по авиационному оборудованию служил сын В. Чкалова – Игорь в звании капитана, только что окончивший академию им. Жуковского. До академии им. Жуковского, говорят, что он учился в лётном училище лет 5 или 6, но лётчиком он не стал, не имел понятия в лётной работе. Очевидно, всё взял себе папа.
Не секрет, что его воспитанием и "толканием" в жизнь занимался друг отца – Байдуков. В полку же он не вошёл в общий коллектив, к служебным обязанностям относился поверхностно, а вернее и не занимался выполнением своих обязанностей. На фоне выполнения боевых задач, работы личного состава, он выглядел белоручкой, "белой вороной". Из Москвы приезжал с опозданием начала рабочего дня на 1,5-2 часа. Иногда оставался в гарнизоне, в гостинице была у него кровать в комнате на 4-х офицеров.
Однажды зимой в сильные морозы намечалось большое дивизионное учение, и Игорь остался ночевать в гостинице. Техническая зимняя одежда офицеров была подготовлена, подготовлены противогазы, и личные вещи на случай перебазирования. Валенки все поставили к батарее отопительной системы подсушить. Утром рано в 5.00 загудел "ревун", установленный на крыше дома офицеров. Будили всех и военных, и гражданских и бабушек и детей. Короче, всю живность гарнизона, в течение 5-10 минут с короткими паузами.
Наш "герой" не спеша стал надевать техническую тёплую одежду, надел валенок и почувствовал там воду, валенки стояли под краном, кран подтекал и накапал за ночь половину валенка. Игорёк не спеша раздевается, ложится в кровать, а офицерам говорит: "Передайте Келейникову (подполковник, командир 32 гиап), что я по тревоге не приду, буду сушить валенки". Вот так, не непосредственному своему начальнику – старшему инженеру полка, а прямо командиру полка, у которого таких подчинённых двести с лишним человек (я имею в виду офицеров и лётчиков и техсостав).
Этот случай (а до этого много было проведено с ним работы, чтобы поставить его на место) был последней каплей, переполнившей чашу терпения для командования полка и политотдела дивизии. Очевидно, до кого-то дошло, и он тихо испарился, как и появился, из состава полка. В дальнейшем узнали, что устроили его в редакцию газеты "Советский воин", а потом и выше. Демобилизовался полковником.
23 января 2003 г. я разговаривал с Оноприенко Ф.П. (командир 32 гиап после Кулейникова Ю.Я.) о И. Чкалове. Он вспомнил его и рассказал, что он с Чкаловым-сыном разговаривал персонально три раза, а один раз у себя на квартире об отношении к службе, поведении и прочее, но он был воспитан на вседозволенности и никакой ответственности (разговоры были в начале 1954 года)».
Предательство друга
Семьи Шениных и Чкаловых познакомились в Красноярске, когда Олег Семёнович работал там первым секретарём крайкома партии. Поддержав в августе 1991 года ГКЧП, он был арестован по обвинению в подготовке государственного переворота, провёл более года в «Матросской Тишине».
Когда Олег Шенин в тюремной камере знакомился с материалами своего дела, он, к своему изумлению, нашёл донос своего друга, сына знаменитого лётчика Игоря Чкалова. Семьи часто гостили друг у друга в Красноярске и в Москве. Его жена Тамара потом вспоминала в интервью о том, сколько было откровенных задушевных бесед! И вдруг в уголовном деле – бумага за подписью Игоря Чкалова. И что оказывается, Игорь видел, как из кабинета Павлова, члена ГКЧП, выходил Олег Шенин. На этом основании он и составил донос, что, дескать, член Политбюро ЦК КПСС и секретарь ЦК Шенин тоже гэкачепист, имеет прямое отношение к попытке государственного переворота.
Автор книги «Как Горбачёв прорвался во власть» Валерий Легостаев писал:
«Трогает в этой истории не тривиальный сам по себе факт предательства со стороны "друга семьи", а не воспринимаемое на слух нормального человека сочетание слов: "Чкалов" и "политический донос". Сейчас, говорят, младший Чкалов – лётчик, на рейсах в Канаду, уважаемый человек… Это было в 1991 году, в год, пожалуй, самой великой смуты. Таких людей, как Игорь Чкалов, наше смутное время превращает в песок, а песок растирается в пыль, и ветер истории разносит её по Вселенной, не задерживая в человеческой памяти».
Внебрачный ребёнок
Как понятно из описанного выше, сын лётчика Игорь не сильно беспокоился о своём моральном облике и, будучи в законном браке, завёл любовницу, вскоре та родила от него мальчика. Когда скрывать наличие второй семьи стало уже невозможно, супруги развелись. Получив свободу, Игорь Чкалов сразу женился на любовнице и прописал своего сына в той же квартире в центре Москвы, где была прописана и первая семья. Дело кончилось судом, первая жена пыталась выселить сына Игоря от любовницы, но суд встал на сторону младшего сына Чкалова.
Хулиганство в наследство
Внук великого советского лётчика Валерий, названный в честь знаменитого деда, успел отличиться хулиганством и пьяным дебошем. Как-то тихим зимним вечером, сильно перебрав с алкоголем, атаковал видеокамеры в посёлке, где проживает. На вызов приехали сотрудники полиции, которые пожурили Валерия, а владельцу имущества рекомендовали взыскать ущерб в судебном порядке.
Похулиганить любит и сын Валерия, чья попытка пролететь под мостом хоть и провалилась, к счастью для жителей Нижнего Новгорода, но свою дозу хайпа молодой человек все же получил, устроив драку с охранником. Работник обратился в полицию и вызвал скорую, ему был диагностирован ушиб внутренних органов. Полиция уже традиционно пожурила очередного носителя знаменитой фамилии.
Внук лётчика Валерий вместе со своим сыном Игорем известны не только рукоприкладством, но и лихой ездой. Вместе накапливают штрафы на несколько десятков тысяч рублей и, видимо, не боятся повторения историй с известными блогерами, которым слава и деньги «позволяла» плевать на закон.
А вот малоизвестный и, судя по всему, неугодный другим членам семьи, внук лётчика Чкалова Александр, сын от любовницы Игоря, в феврале 2020 года стал фигурантом уголовного дела – в состоянии алкогольного опьянения подбил глаз росгвардейцу. Физические и моральные травмы сотрудника Росгвардии, полученные им при исполнении служебных обязанностей оценили штрафом в 30 тысяч рублей. Читателей хочется предостеречь от таких действий, ведь совершив такой «подвиг» вы вряд ли отделаетесь штрафом, если только ваша фамилия не Чкалов.
Монетизация бренда «Чкалов»
Учебные заведения, фонды, часы, номера в отелях, жилые комплексы и даже… одежда! Семья Чкаловых пыталась судиться с торговым центром «Чкаловский», но безуспешно. Соистцами выступили внучка Чкалова – Елена Алексеева и мемориально-благотворительный международный чкаловский фонд.
Роспатент отклонил возражение Чкаловой и одноимённого фонда, указав, что оспаривать регистрацию бренда могут только наследники погибшего лётчика, в связи с чем фонд не может являться надлежащим заявителем. В то же время Чкалова предоставила только свидетельство о рождении, из которого следует, что она – дочь лётчика. Однако этот документ не подтверждает приобретение ею статуса наследника, отметило патентное ведомство.
«Понятие наследника является легально определённой юридической категорией, содержание которой установлено гражданским законодательством, в связи с чем её подмена понятием родственника либо лица, имеющего родственные связи, не имеет правовых оснований», – подчеркнул суд.
Потерянные миллионы
В начале весны 2021 года Ольге Чкаловой на протяжении нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись следователями, сотрудникам банка. Войдя в доверие, внушили женщине, что у неё пытаются похитить деньги, а чтобы их сохранить, нужно срочно перевести их на безопасный счёт. Запуганная Ольга Валерьевна собрала все накопления и отправила на несколько счетов мошенникам.
«Он сказал, что мне надо по 500 тысяч всю эту сумму перевести на счета, которые будет сообщать финансовый отдел. Что я и сделала», – рассказала Ольга Чкалова.
В соцсетях поднялось активное обсуждение этой истории: кто-то высказывал сочувствие и поддержку, а кто-то гадал, откуда у дочки лётчика 23 миллиона рублей.
К счастью, через несколько месяцев сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Прибайкальском районе Бурятии подозреваемых по делу о краже 23 миллионов рублей у дочери легендарного лётчика Валерия Чкалова.
Быть носителем славной фамилии – это не только честь, особое отношение и социальный лифт, но и большая ответственность, которая, судя по всему, по силам не каждому.