«Подвиги» потомков лётчика Валерия Чкалова

Золотая молодёжь

Сын лётчика, Игорь, имел характер упрямый, по воспоминаниям сослуживцев, был ленивым, почивал на лаврах отца. Если Валерий Чкалов три раза попадал в тюрьму, то его сын Игорь был дважды исключён из партии. В сети есть публикации с воспоминаниями очевидцев о его хамском поведении:

Шарков Виктор Васильевич, служил в полку с 1950 до 1970 года, вспоминал:

«С 1952 года по апрель 1954 года на должности инженера 32-го гвардейского полка (аэродром Кубинка) по авиационному оборудованию служил сын В. Чкалова – Игорь в звании капитана, только что окончивший академию им. Жуковского. До академии им. Жуковского, говорят, что он учился в лётном училище лет 5 или 6, но лётчиком он не стал, не имел понятия в лётной работе. Очевидно, всё взял себе папа.

Не секрет, что его воспитанием и "толканием" в жизнь занимался друг отца – Байдуков. В полку же он не вошёл в общий коллектив, к служебным обязанностям относился поверхностно, а вернее и не занимался выполнением своих обязанностей. На фоне выполнения боевых задач, работы личного состава, он выглядел белоручкой, "белой вороной". Из Москвы приезжал с опозданием начала рабочего дня на 1,5-2 часа. Иногда оставался в гарнизоне, в гостинице была у него кровать в комнате на 4-х офицеров.

Однажды зимой в сильные морозы намечалось большое дивизионное учение, и Игорь остался ночевать в гостинице. Техническая зимняя одежда офицеров была подготовлена, подготовлены противогазы, и личные вещи на случай перебазирования. Валенки все поставили к батарее отопительной системы подсушить. Утром рано в 5.00 загудел "ревун", установленный на крыше дома офицеров. Будили всех и военных, и гражданских и бабушек и детей. Короче, всю живность гарнизона, в течение 5-10 минут с короткими паузами.

Наш "герой" не спеша стал надевать техническую тёплую одежду, надел валенок и почувствовал там воду, валенки стояли под краном, кран подтекал и накапал за ночь половину валенка. Игорёк не спеша раздевается, ложится в кровать, а офицерам говорит: "Передайте Келейникову (подполковник, командир 32 гиап), что я по тревоге не приду, буду сушить валенки". Вот так, не непосредственному своему начальнику – старшему инженеру полка, а прямо командиру полка, у которого таких подчинённых двести с лишним человек (я имею в виду офицеров и лётчиков и техсостав).

Этот случай (а до этого много было проведено с ним работы, чтобы поставить его на место) был последней каплей, переполнившей чашу терпения для командования полка и политотдела дивизии. Очевидно, до кого-то дошло, и он тихо испарился, как и появился, из состава полка. В дальнейшем узнали, что устроили его в редакцию газеты "Советский воин", а потом и выше. Демобилизовался полковником.

23 января 2003 г. я разговаривал с Оноприенко Ф.П. (командир 32 гиап после Кулейникова Ю.Я.) о И. Чкалове. Он вспомнил его и рассказал, что он с Чкаловым-сыном разговаривал персонально три раза, а один раз у себя на квартире об отношении к службе, поведении и прочее, но он был воспитан на вседозволенности и никакой ответственности (разговоры были в начале 1954 года)».

Предательство друга

Семьи Шениных и Чкаловых познакомились в Красноярске, когда Олег Семёнович работал там первым секретарём крайкома партии. Поддержав в августе 1991 года ГКЧП, он был арестован по обвинению в подготовке государственного переворота, провёл более года в «Матросской Тишине».

Когда Олег Шенин в тюремной камере знакомился с материалами своего дела, он, к своему изумлению, нашёл донос своего друга, сына знаменитого лётчика Игоря Чкалова. Семьи часто гостили друг у друга в Красноярске и в Москве. Его жена Тамара потом вспоминала в интервью о том, сколько было откровенных задушевных бесед! И вдруг в уголовном деле – бумага за подписью Игоря Чкалова. И что оказывается, Игорь видел, как из кабинета Павлова, члена ГКЧП, выходил Олег Шенин. На этом основании он и составил донос, что, дескать, член Политбюро ЦК КПСС и секретарь ЦК Шенин тоже гэкачепист, имеет прямое отношение к попытке государственного переворота.

Автор книги «Как Горбачёв прорвался во власть» Валерий Легостаев писал:

«Трогает в этой истории не тривиальный сам по себе факт предательства со стороны "друга семьи", а не воспринимаемое на слух нормального человека сочетание слов: "Чкалов" и "политический донос". Сейчас, говорят, младший Чкалов – лётчик, на рейсах в Канаду, уважаемый человек… Это было в 1991 году, в год, пожалуй, самой великой смуты. Таких людей, как Игорь Чкалов, наше смутное время превращает в песок, а песок растирается в пыль, и ветер истории разносит её по Вселенной, не задерживая в человеческой памяти».

Внебрачный ребёнок

Как понятно из описанного выше, сын лётчика Игорь не сильно беспокоился о своём моральном облике и, будучи в законном браке, завёл любовницу, вскоре та родила от него мальчика. Когда скрывать наличие второй семьи стало уже невозможно, супруги развелись. Получив свободу, Игорь Чкалов сразу женился на любовнице и прописал своего сына в той же квартире в центре Москвы, где была прописана и первая семья. Дело кончилось судом, первая жена пыталась выселить сына Игоря от любовницы, но суд встал на сторону младшего сына Чкалова.