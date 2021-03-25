«Опять в доброго полицейского играет…» В сети оценили слова Путина о том, что QR-коды на транспорте не стоит вводить до Нового года

Владимир Путин заявил, что введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история», - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Накануне Совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что депутаты исходили из позиции президента о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане.

После таких «хороших» новостей россияне в соцсетях сразу же вспомнили выражение про хорошего царя и плохих бояр…

«Он опять в доброго полицейского играет, но Медведева уже нет...» - иронично отметил читатель.

«Если бы президентские выборы были в 2022 году, то ни каких кодов не нужно было бы, а про маски забыли бы, как про перчатки!» - уверен пенсионер.

«Вот облагодетельствовал, так облагодетельствовал. Прямо по царски!» - пошутил студент.

«А лучше бы ввёл запрет на заграничные поездки, потом омикроном всех шугать начнут... Но ведь друзьям нужно на Новый год домой к родным улететь…» - написал россиянин.

«Не стали вводить, ибо начнутся массовые протесты и никакая Рocгвардия их не остановит. А вот в феврале, пожалуйста. Всем надо будет пахать на работе, чтобы с голоду не сдохнуть - на митинги не пойдут», - объяснил решение президента читатель.

«Ага, до Нового года заражайтесь, как хотите, болейте в новогодние каникулы и выздоравливайте к началу рабочей недели. Ни логики, ни здравого смысла... Сплошной кошмар продолжается. Власть не понимает, чего хочет и чего творит» - считает медик.

«А это относится к новостям, где он обещал не поднимать пенсионный возраст, не менять конституцию, где он против обязательной вакцинации?» - уточнил петербуржец.

«Даёт возможность рвануть за границу для встречи Нового года! А что будет потом, его не волнует! Какая «забота»!..» - буквально взбешён сибиряк.