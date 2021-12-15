Опрос: 14% россиян заявили, что никогда не пользовались интернетом

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос, посвященный влиянию процессов цифровизации на права человека. Главный вывод говорит о том, что большинство россиян не доверяют цифровизации, результаты исследования приводит РБК.

Как уточняется, чаще других никогда не пользовались интернетом россияне в возрасте от 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценивающее свое здоровье как плохое.

Большинство респондентов (85%) считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект. Еще 64% опрошенных опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета, 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% думает наоборот.

Чуть больше половины россияне (55%) заявили, что камеры наблюдения должны распознавать не всех граждан, а ограничиться только поиском известных злоумышленников и фиксацией опасных ситуаций,

38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде, 43% – в бумажном и электронном, а 17% – только через интернет.

Видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда – 44%, видят только пользу – 20% , больше вреда, чем пользы – 15%, и только вред – 7%.

В исследовании также говорится, что за последние пять лет число преступлений в интернете возросло в 25 раз. Среди основных цифровых угроз авторы выделили алгоритмическую обработку данных цифровыми платформами и государством, что может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни; цифровую дискриминацию граждан государством или частными корпорациями на основе злоупотребления персональными или большими данными; кибератаки, кибербуллинг, троллинг; информационные войны и рост числа «фейковых новостей» и др.

Опрос проводился с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет, выборка составила 2007 респондентов.