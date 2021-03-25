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«Для отвода глаз»: Как в шахтерском Белово отреагировали на задержание владельца шахты Листвяжной

Жители шахтерского города настроены скептически

Фото: vk.com

Новость о задержании владельца шахта и главного держателя акций холдинга вызывала скепсис у жителей шахтерского города Белово, где недавно произошла трагедия. Люди не верят, что владелец понесет реальное показание и считают задержание Федяева показухой. 

«Не посадят, т.к. рука руку моет, откупится, а ребят погибших не вернуть, что толку от пустой болтовни, задержали, привлекли, лишь бы отписаться», - пишет в сообществе "Реальное Белово" Светлана Колосова.

«Это еще ничего не значит, красными буквами "задержали" не значит, что свершилось правосудие, - пишет Оксана Попова. «Это так для отвода глаз, сейчас тому, этому денег даст, и все на этом», - прогнозирует Наталья Гричева.

«Думаю, юридически этот господин защищён полностью от подобных ситуаций», - считает Алексей Кашицин.

Напомним, что следователи задержали собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» по делу о гибели горняков во время метанового взрыва. В числе задержанных - главный владелец акций холдинга и шахты Листвяжная Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия»). Следователи собираются ходатайствовать о взятии их под стражу.

Рубрика: Общество

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