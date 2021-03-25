«Для отвода глаз»: Как в шахтерском Белово отреагировали на задержание владельца шахты Листвяжной

«Это еще ничего не значит, красными буквами "задержали" не значит, что свершилось правосудие, - пишет Оксана Попова. «Это так для отвода глаз, сейчас тому, этому денег даст, и все на этом», - прогнозирует Наталья Гричева.

«Думаю, юридически этот господин защищён полностью от подобных ситуаций», - считает Алексей Кашицин.

Напомним, что следователи задержали собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» по делу о гибели горняков во время метанового взрыва. В числе задержанных - главный владелец акций холдинга и шахты Листвяжная Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия»). Следователи собираются ходатайствовать о взятии их под стражу.