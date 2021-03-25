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Дептранс Москвы: пробки перед Новым годом в вечерний час пик будут достигать 9-10 баллов

30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах столицы будет свободнее

Фото: Global Look Press

В столичном департаменте транспорта предупредили о том, что с 15 декабря в Москве начнутся предновогодние пробки, которые продлятся практически до конца года. 

«В последние недели декабря традиционно – самые большие пробки. Загруженность в вечерний час пик будет достигать 9-10 баллов», – говорится в сообщении департамента. 

Причинами такой загруженности называют предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ.

Как отмечается, большая нагрузка будет происходить в вечерний час пик, при этом она может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. 

Москвичам и гостям столицы рекомендуют заранее подумать о подарках и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. 

«Уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров. А в начале января пробки в столице не будут превышать 2 баллов», – подчеркнули в дептрансе. 

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