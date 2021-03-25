Цены-2021. Салат оливье нам все дороже

Оригинальный оливье, первый рецепт которого был опубликован в 1894 году, большинству россиян сегодня недоступен даже в качестве праздничного блюда, он включает в себя: рябчика (или домашний цыпленок, или куропатка, или 2 перепела), раковые шейки (или лангустины), картофель, огурцы свежие, оливки без косточек, фиолетовую луковицу, яйца перепелиные, зелень (петрушка, укроп, листья салата), морковь, лук, перец черный горошком, соль, лавровый лист, масло оливковое, горчицу, сок лимона, сахар, смесь душистого и острого перца.

Но и более привычные нам, демократичные, ингредиенты за этот год немало прибавили в цене.

- Больше всего подорожали все овощи, за исключением огурцов, - рассказала «Собеседнику» экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. - Прежде всего, картошка, свекла, морковь — это все взлетело. Именно «борщевой набор» стал основной составляющей подорожания. С начала года, по данным Росстата, цены на картофель выросли на 53,7%, на морковь - на+ 28,9%, лук репчатый прибавил 16,5%, свекла +30%. Сильно подорожали майонез и яйца. Яйца выросли в цене на 10%. Майонез дорожает из-за роста стоимости яиц, молочки и растительных масел — здесь рост цен составил порядка 20 процентов. Если кто делает салат с вареной колбасой, то она подорожала чуть меньше — на 9 процентов. Если добавлять в салат курицу, то это сразу увеличит стоимость блюда на 27% - на столько подорожала за год птица. Рыба, в данном случае сельдь, стала стоить больше на 10%, чем в прошлом году. Консервированный горошек и маринованные огурцы, которые также добавляют в оливье, дадут прирост цены от 5 до 7 процентов, так как изготавливаются, в основном, из импортного сырья. В целом, в прошлом году оливье подорожал на 6%, но в этом прибавка точно будет больше - до 12%-15%. Второй по популярности новогодний салат - сельдь под шубой — вырастет в цене до 20%. В основном, из-за подорожания свеклы. У этого овоща в текущем году был низкий урожай, а также возросли затраты на удобрения, на горюче-смазочные материалы и доставку — логистику.

Эксперт отмечает, что продовольственная инфляция в России, по данным Росстата, составила в октябре 7,8% с начала текущего года (или 10,89% к октябрю 2020 года).

- В целом, новогодняя корзина подорожала за текущий год на 10-15%, - продолжает Мария Долгова. - Конечно, высокий предпраздничный спрос стимулирует повышение цен, но это коснется в первую очередь деликатесов, которые приобретаются редко (обычно перед большими праздниками) и в небольших количествах. В данном случае повышают цены сами торговые сети, пользуясь моментом. Чтобы сэкономить, можно заранее закупать продукты с длительным сроком хранения (консервы, замороженные продукты, копченые колбасы, соленую рыбу, алкоголь и т.д.). Но нужно обратить внимание на срок годности этих продуктов, чтобы он не истекал раньше намеченного застолья. Товары, с короткими сроками хранения, нужно покупать за несколько дней или уже непосредственно перед приготовлением к застолью.