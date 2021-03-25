В ВОЗ предупредили о серьезных проблемах, с которыми столкнется человечество после пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество после окончания пандемии коронавируса столкнется с куда более серьезными вызовами, чем до ее начала, среди которых бедность и голод. Об этом он сообщил на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

«За последние два года пандемия COVID-19 затронула всю нашу жизнь, разрушив общество и экономику, жизнь и средства к существованию. (...) Когда пандемия закончится, перед нами останутся еще более серьезные проблемы, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое», – сказал Гебрейесус.

По его словам, пандемия показала нам, что «когда здоровье в опасности, в опасности все», но если здоровье защищается и поощряется, отдельные люди, семьи, сообщества, экономика и нации могут процветать.

«Мы не можем – мы не должны – возвращаться к тем же эксплуататорским моделям производства и потребления, к тому же пренебрежению к планете, на котором обитает вся жизнь, к тому же циклу паники и пренебрежения и к той же политике, вызывающей разногласия, которая подпитывала эту пандемию. (...) Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым, устойчивым и устойчивым обществам», – добавил он.