В Москве прошел рекордный за 32 года снегопад

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков, об этом рассказал с своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге – 11 мм, в Тушино – 10 мм. Таким образом, максимальное количество выпавших на Москву за последние 24 часа осадков составило 20% от месячного объема (норма декабря 56 мм)», – пишет Тишковец.

По его словам, больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном – 12 мм.

Он также отметил, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, тогда метеорологи зафиксировали 9,9 мм осадков.