Увольнение дознавательницы из-за подписки на Навального, снисхождение к наркоторговцам и запертый на ночь Рашкин: новости к полуночи 13 декабря

В Томске старшего дознавателя отдела полиции Ленинского района Юлию Суворову попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сама рассказала редакции «Сибирь.Реалии» (признано СМИ-иноагентом). Суворова проработала в полиции 15 лет, но на её странице в соцсетях нашли подписки на «Умное голосование» и «ФБК» (организация признана террористической в России, её деятельность запрещена).

В случае, если она откажется от добровольного увольнения, ей грозили расследование со стороны отдела собственной безопасности. Как говорит экс-полицейская, уволенной из-за «неблагонадёжности» оказалась не только она, а списке подлежащих увольнению прислали «из Москвы».

Депутату Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. В деле зафиксировано, что политик и его подельники попытались скрыть преступление. Коммунисту запрещено охотится, общаться со свидетелями по делу и покидать место проживания ночью.

Лидер КПРФ сегодня позволил себе дерзость в адрес вице-спикера Татьяны Голиковой, заявив, что она якобы придерживается «правых» взглядов. Геннадий Зюганов уверен, что их стараниями власти решили отказаться от введения QR-кодов на общественном транспорте.

В Дорогомиловском суде Москвы присяжные признали четверых фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию через посольство РФ виновными. Но при этом заслуживающими снисхождения, пишет «Интерфакс». Им более не грозит пожизненный срок, а от максимального срока должно быть назначено не более ⅔. В 2017 году из незаконного оборота по этому делу было изъято 362 килограмма кокаина.

Создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин провёл эфир с бывшим заключённым и пострадавшим от пыток во ФСИН Залимханом Медовым. Тот утверждал, что в колониях Красноярского края в пытках под видом санитаров участвовали «негласные агенты УФСБ и ГУФСИН». Медов заявил, что в колонии против него использовали «карательную психиатрию» – вкалывали сильнодействующие психотропные препараты.

Сегодня не стало режиссёра Сергея Соловьёва, известного по работе над фильмом «Асса»