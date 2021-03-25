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Силовики будут уведомлять о взломе собственников машин и квартир в течение суток после процедуры

Сообщать о вскрытии они смогут в возможно короткий срок, по телефону или через интернет

Фото: Global Look Press

Проекты приказов министра Владимира Колокольцева, устанавливающие порядок информирования полицией собственника о вскрытии автомобиля или проникновении в жилище, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу, о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение будет сообщаться в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов ‎с момента проникновения. Собственник или проживающие граждане будут информированы, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. 

Сообщать о вскрытии они смогут по телефону или через интернет, при этом бумажное уведомление также отправят по почте, оно может быть направлено и в виде телефонограммы. 

Уведомление собственнику должно содержать: ФИО собственника; адрес места пребывания или жительства собственника; адрес жилого помещения, в которое осуществлено проникновение; сведения о дате, времени и основаниях проникновения, предусмотренных законодательством РФ; сведения об обстоятельствах проникновения. 

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