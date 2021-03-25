«Новая реальность – уходя из дома, ставим капканы»: в сети обсуждают проект приказа МВД о порядке проникновения в дома

МВД РФ подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие, проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований для проникновения в жилые дома в отсутствие хозяев.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», - говорится в документе.

Уточняется, что информировать граждан о проникновении в их жилища будут в «возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента проникновения, «путём направления или вручения уведомления о проникновении» - это будет возможно по почте, телефону или интернету. Бумажный документ отправлять все равно будут, причём будет необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проникли.

Правила также предполагают информирование граждан и юридических лиц о дате, времени и основаниях проникновения.

О в соцсетях как были в шоке от нового закона, так и не изменили своего мнения даже после появления этого проекта приказа.

«Ага, приехал, а под дверным косяком письмо: «Не обессудьте. Дверь взломали. ЦелУю! Полиция», - иронично отметил читатель.

«Новая реальность - уходя из дома, ставим капканы и устанавливаем камеры внутреннего наблюдения», - предлагает россиянин.

«Вам оставят письмо следующего содержания: «Уважаемый автомобилевладелец, в ходе проведения операции по задержанию контрабандиста из вашего авто изъяты колонки и магнитола по ниже приведённым причинам. Первая. Китайские динамики на низах хрипят. Вторая. На магнитоле западает регулировка громкости. Мы всё починим и вернём, «честное полицейское», - пошутил москвич.

«Вернулся, уже квартира не твоя, - иронично написала девушка. – А если серьёзно, компенсация гражданам за проникновение по ошибке, неверной информации и при превышении полномочий предусмотрена?»

«К этому закону присмотрятся, вчитаются и через недельку будет скандал», - уверен пенсионер.

«Честным людям бояться нечего! Но есть кого!» - красиво написал поэт.

«То есть, «Мой дом - моя крепость» в Конституции отменили?» - уточнил инженер.

«И что это значит? А если ты дома в этот момент? Без постановления смогут выбивать дверь и заходить? А если ты не дома, то какие основания на проникновение могут быть? Ничего не понятно, но звучит дико», - считает сибиряк.

«Следующий законопроект будет о запрете держать дома больших собак», - шутит студент.