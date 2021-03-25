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Медотводы и побочки: Дмитрия Певцова удивил ответ вице-премьера Голиковой

Актёр, ставший депутатом, сообщил избирателям, что будет голосовать против законопроекта о QR-кодах

Фото: Global Look Press

Депутат Дмитрий Певцов отчитался в своём инстаграме, что получил возможность на слушаниях в Госдуме задать вице-премьеру Татьяне Голиковой два вопроса, касающихся вакцинации. Ответы его не удовлетворили.

«Удалось задать два вопроса: о невозможности по факту получить официальный медотвод и об официальной статистике осложнений после прививки, - написал Певцов. - Ещё я предложил проводить в рамках ОМС скрининг привитых, чтобы своевременно отслеживать побочные эффекты. В первом случае ответ получился предсказуемым — прививаться должны все, особенно люди нездоровые… А вот ответ на второй вопрос вызвал у меня недоумение. Оказывается, за 2021 год официальная статистика по осложнениям ведётся, но пока не опубликована, а за 2020 год было всего… 27 (!) случаев осложнений… Мда...»

По словам Дмитрия Певцова, он принял решение голосовать против законопроекта о QR-кодах в его нынешнем виде. В комментариях Певцова в основном поддерживают и призывают не допустить принятия закона ни в каком виде. Нейтральные комментаторы отмечают, что «впервые кто-то задал Голиковой неудобные вопросы».

Однако комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах. Законопроект о QR-кодах на транспорте пока отложен.

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