Гинцбург сообщил об испытаниях модификации «Спутника V» под штамм омикрон

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что обновленный препарат «Спутник V» против омикрон-штамма ковида проходит первый этап клинических испытаний. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«(Пока - прим.ред.) нет никаких доказательств того, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время проходит первую стадию клинических испытаний», – сказал Гинцбург.

Он уточнил, что если произойдет вытеснение дельта-штамма коронавируса омикроном, то необходимо будет заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к дельта-штамму, на ту, которая будет определять защиту к омикрон-штамму. Такие конструкции уже созданы, отметил Александр Гинцбург.

По словам главы Центра, данные об эффективности «Спутника» против омикрона могут быть получены уже на следующей неделе. Он добавил, что если эффективность вакцины будет в два-шесть раз ниже, чем против первоначального варианта вируса, то менять препарат не придется.