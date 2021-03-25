Чипировать преступников – и дело с концом!

Автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов уверен, что благодаря биотехнологиям можно сделать Россию безопасной страной, а преступления раскрывать в считанные минуты.

Нарушил? Будешь маркирован пожизненно

Представьте ситуацию. Едете вы в переполненном автобусе, выходите на своей остановке и только дома обнаруживаете, что у вас из сумочки (кармана, рюкзака) пропал кошелек… Шансов, что полиция найдет преступника, минимум. Так что можно проститься и с деньгами, и с документами, если они вдруг тоже оказались в том злополучном кошельке.

И совсем другая ситуация, если все «щипачи» в округе были маркированы с помощью специальных технологий. «Профессия» эта в преступном мире особая, нужны специальные навыки, поэтому шанс, что кошелек у вас вытащил новичок, минимален (вы бы почувствовали). И тут уже полиция спокойно принимает у вас заявление о краже в автобусе. Дальше правоохранители проверяют по специальной секретной базе – кто из «группы риска», то есть нарушителей, когда-либо попадавших на нары, оказался с вами в автобусе. А поскольку благодаря новейшим технологиям передвижения чипированного преступника можно легко отследить, проблема обнаружить доказательства в виде выброшенного кошелька и найти на нем отпечатки вора становится уже делом техники.

Все это может стать реальностью, если уже сегодня задуматься над разработкой и внедрением системы номеров индивидуальной маркировки (или об «индивидуальном номере»), считает Дмитрий Давыдов.

– Это могло бы стать в чём-то схожей с сегодняшней системой маркировки мобильных телефонов, когда при помощи GPS модуля и системы геолокации мы в состоянии, при необходимости, отследить месторасположение аппарата, – объясняет предприниматель. – Только в данной ситуации я предлагаю присваивать индивидуальный номер каждому человеку, совершившему преступление и находящемуся на территории РФ. Данный процессор или чип должен быть выполнен на органической основе, чтобы не создавать дискомфорта носителю и не предоставлять возможность механически от него избавиться. Либо с помощью любой другой новейшей технологии – возможно с использованием лазера, ультрафиолета либо иных маркерных систем.

Другими словами, предприниматель предлагает вариант «электронного браслета», который сегодня надевают тем, кто отправлен под домашний арест. Только более совершенный.

Рецидиву – нет!

По статистике, большая часть преступлений совершается рецидивистами. Например, в 2020-м, по данным МВД РФ, почти 60% от общего числа расследованных преступлений было совершено лицами, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Цифры ужасают. На совести этой категории правонарушителей (их более 492 тыс. человек) свыше 617 тыс. преступлений. Чаще всего попадаются на совершении новых преступлений рецидивисты в Московской области, Северной Осетии, Ингушетии, Новгородской и Тульской областях. Москва в этом списке на 10 строчке. А вот больше других страдают от злостных уголовников Кемеровская область (72,3% от всех преступлений совершается их руками), Алтайский край (71,8%), Хакасия (71,7%), Амурская (71,3%) и Кировская области (71,2%).

– Сам факт того, что после первого доказанного преступления, человек становится промаркирован и до конца своей жизни находится у государственных органов под постоянным контролем, будет служить хорошим сдерживающим фактором и являться своеобразным стопором при принятии им рокового решения, которое зачастую совершается исходя из принципа «пронесёт», – уверен Дмитрий Давыдов.

Активист предлагает маркировать таким образом граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, совершивших преступления на территории РФ, независимо от того отбывают они или уже отбыли наказание. Осужденных условно это касаться не должно.

Как маркировать

– Всем перечисленным категориям граждан, – объясняет методику чипирования Дмитрий Давыдов, – можно путем инъекции ввести органический чип-суспензию. Или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа.

Индивидуальный чип через систему сотовых антенн приема-передачи будет отсылать на локальный спутник непрерывный сигнал с точными координатами местонахождения владельца. Вся информация о каждом объекте будет постоянно обновляться, накапливаться и храниться в специальных базах до поступления информационного запроса. Разовый либо постоянный доступ к данной базе данных будет предоставлять специально созданный орган.

– Таким образом, мы получим базу данных круглосуточной информации о точном местонахождении на территории РФ любого человека из так называемой «группы риска», – добавляет предприниматель.

Пожилые с деменцией и дети тоже могут попасть в базу

Не так давно у моей подруги пропал дедушка. Подруга вернулась с работы, а деда в квартире нет... Она искала его несколько дней, подала заявление в полицию, звонила по всем возможным номерам больниц и моргов… Все безрезультатно. Спустя неделю она нашла своего дедушку. В морге, среди неопознанных трупов.

У деда была деменция. То, что он пошел в магазин, выяснилось уже позже – его тело нашли неподалеку от торговой точки. Там строители ремонтировали трубы отопления, раскопали небольшую траншею, куда дедушка и свалился. Его подобрали, отвезли в больницу. Но документов при нем не было, а состояние после падения у него было тяжелое, и никто не мог сообщить домашним о случившемся. Дедушка умер в больнице и его тело отправили в морг, к неопознанным.

А был бы он маркирован, родные сразу могли бы узнать, что с ним случилось. И, глядишь, деда удалось бы спасти.

Как видим, предлагаемая Дмитрием Давыдовым технология может оказаться полезной и для законопослушных граждан. Сколько стариков с деменцией уходят из дома, а потом забывают, где живут. Родственники ищут их, беспокоятся, и нередко находят в морге среди неопознанных тел… А сколько пропавших детей мы ежегодно ищем всем миром? Иногда тоже, к сожалению, находим слишком поздно…

Для законопослушных граждан чипирование должно быть исключительно добровольным, подчеркивает Давыдов. И база, конечно, должна быть отдельная, никак не связанная с базой преступников из «группы риска».

– Система может полностью заменить все типы удостоверения личности и даст возможность идентифицировать человека в любых государственных и финансовых учреждениях с помощью индивидуального устройства, – добавляет еще один плюс своего предложения предприниматель.

За дело надо браться уже сейчас

Технически реализовать предложение Дмитрия Давыдова вполне возможно. Современные технологии это позволяют. И поскольку они стремительно развиваются, а стоимость технических компонентов, связанных с программированием и хранением больших массивов информации, постоянно падает, стоит уже сегодня задуматься над системой номеров индивидуальной маркировки. В любом случае, надо начинать строить будущее уже сейчас. Для того, чтобы не оказаться впоследствии в положении «догоняющих технический прогресс».

– Если уже сегодня создать специальные подразделения, которые займутся разработкой, техническим решением и реализацией данного проекта, то в ближайшем будущем нас ожидает существенное снижение преступности, которое благотворно отразится на инвестиционной привлекательности страны и на повышении уровня жизни граждан России, – говорит Дмитрий Давыдов.

Однако без законодательной поддержки реализовать этот амбициозный проект не получится. Поэтому предприниматель надеется, что власти обратят внимание на данное предложение и поддержат его.

Елена Вишнякова.