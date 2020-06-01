«Осипов, ты сам приходи, у меня как раз собака голодная!»: губернатору Забайкалья досталось за предложение подомовых обходов для вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации и предложил делать подомовые обходы. В регионе снижаются темпы вакцинации.

«Темы вакцинации снижаются, нам необходимо их восстановить. Прошу рассмотреть самые эффективные и разнообразные методы обеспечения темпов вакцинации. Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение», - сказал Александр Осипов на оперативном совещании с правительством Забайкалья, видео опубликовано на официальном интернет-портале региона.

После этих слов Осипов получил в соцсетях серьезный хейт.

«Слабачок! Готов своих избирателей променять на окрик из Москвы», - отметил читатель.

«Осипов, начни с себя и своих близких. Покажи пример сам! Или слабо?» - предложили губернатору.

«Подомовые обходы они как себе представляют? Хотят узнать, куда им идти?» - иронично написал сибиряк.

«А ты, Осипов, давай сам со списком по домам. С удовольствием и нетерпением ждать буду, у меня как раз собака голодная», - отметил житель региона.

«А еще можно отлавливать и колоть на улицах, а также, согласно новому закону «о полиции», устраивать подомовые обходы вскрывать двери и колоть всех, кто окажется дома», - прозвучало еще одно ироничное предложение.

«Хоть в тюрьму сажайте, все равно не поможет, если будет продолжаться ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ распространение вируса через туризм и безмасочный режим», - написал пенсионер.

«Всеми действиями показывают, что главное, не вылечить, не предотвратить, а уколоть! А потом удивляются, что народ сомневается, а то ли ему вкалывают, что говорят? Так и будут бегать от прививок! Не прозрачно все. И у многих сомнения: Какая-то другая у них цель!» - считает студент.

«Сергей Есенин, помнится, писал, правда, в адрес Маяковского, но, видимо, произошло переселение душ: «Не голова у тебя, а седалище...» - вспомнил классика литератор.