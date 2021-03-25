Себе, любимому. Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки, выписавшего себе премии на 8,9 млн рублей

На Чукотке продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, который выписывал себе незаконные премии, в результате чего, бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Свою вину он отрицает. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемый, принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя в размерах, значительно превышавших, установленные ему Советом Думы автономного округа, а также издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших.