В Новой Зеландии начато расследование против мужчины, который делал до 10 прививок от Covid-19 за день от имени других людей. Власти страны назвали такое поведение «невероятно эгоистичным» и заявили, что злоупотребление вакциной может нанести вред здоровью. Об этом сообщает New Zealand Herald, «Собеседник» кратко пересказывает текст расследования.

По данным местных СМИ, мужчина получал прививки в разных центрах вакцинации за других людей - за это ему якобы платили деньги. В стране после получения двух доз вакцины выдают сертификаты. Предположительно, злоумышленник выдавал себя за других пациентов, которые опасаются делать прививки.

Руководитель группы операций по вакцине против Covid-19 и программе иммунизации Астрид Коорнниф заявила, что министерство здравоохранения Новой Зеландии осведомлено о проблеме и очень серьёзно относится к ней.

— Мы очень обеспокоены этой ситуацией и работаем с соответствующими ведомствами, - сказала она.

В ведомстве не сообщили, где произошли инциденты.

Сообщается, что люди, за которых были сделаны прививки, не получат COVID-сертификаты.

Профессор Оклендского университета Никки Тернер считает введение слишком большого количества доз вакцины «небезопасным». По словам Коорнифа, люди, получившие больше доз вакцины, чем рекомендовано, должны как можно скорее обратиться за медицинской помощью. По некоторым данным, у них может усиливаться жар, ломота в теле и головные боли.

Вакцинолог и доцент Хелен Петусис-Харрис назвала такое поведение «невероятно эгоистичным», ведь невакцинированные люди с сертификатами могут переносить вирус.

– Принять личность другого человека и лечиться – опасно. Это подвергает риску человека, который получает вакцинацию под предполагаемым именем, и человека, в медицинской карте которого будет указано, что они были вакцинированы, хотя они этого не сделали, - сказала она.

Всего с начала пандемии в стране выявили около 12 тыс. случаев COVID-19, умерли около 50 заболевших. При этом, до октября число заболевших и умерших соответственно было в два раза меньше. Это объяснялось тем, что власти Новой Зеландии придерживались политики нулевой терпимости к вирусу, вводя строгие ограничения и закрыв границы. Однако в августе на острова проник штамм «дельта», после чего число заболевших резко пошло вверх.

С 1 декабря в Новой Зеландии ввели режим обязательной вакцинации для медиков, фармацевтов, акушерок, сотрудников домов для престарелых и людей с ограниченными возможностями. По данным властей, полностью в этой стране вакцинированы около 80% населения. Однако, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден заявила, что 90% населения страны нужно привить от COVID-19, чтобы избежать будущих локдаунов.

В Новой Зеландии от коронавируса прививают вакциной Comirnaty разработки BioNTech и Pfizer.