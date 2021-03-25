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На родителей потушивших Вечный огонь подростков составили протоколы о неправильном воспитании детей

После инцидента прокуратура проверит соблюдение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Фото: Global Look Press

В Набережных Челнах прокуратура проведёт проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь снегом. В отношении их родителей уже составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, передаёт ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

«Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые на мемориальном комплексе "Родина-мать" потушили Вечный огонь», – говорится в сообщении. 

Как отмечается, ведомство проверит соблюдение требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики.

Личности подростков установлены, их доставили в отдел полиции для профилактической беседы. 

Ранее в интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подростки забрасывают Вечный огонь снегом и убегают.

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