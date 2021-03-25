На родителей потушивших Вечный огонь подростков составили протоколы о неправильном воспитании детей

В Набережных Челнах прокуратура проведёт проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь снегом. В отношении их родителей уже составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, передаёт ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

«Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые на мемориальном комплексе "Родина-мать" потушили Вечный огонь», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство проверит соблюдение требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики.

Личности подростков установлены, их доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

Ранее в интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как подростки забрасывают Вечный огонь снегом и убегают.