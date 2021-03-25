«Мигрантами» из новостных сюжетов о драке в московском метро оказались уроженцы Кемеровской области
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве
В сети опубликованы кадры с задержанными участниками драки на станции метро «Комсомольская» в Москве. СМИ писали об этом инциденте как об очередном кейсе агрессии мигрантов против местных жителей. Трое молодых людей напали на девушку и парня, а позже избили заступившегося за них мужчину.
Задержанные действительно оказались мигрантами, но внутренними мигрантами. Они недавно приехали в Москву из Кемеровской области.
Найти подозреваемых удалось по камерам видеонаблюдения. Всем задержанным от 23 до 26 лет.
Один из задержанных утверждал, что его спровоцировали, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.