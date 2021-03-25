«Мигрантами» из новостных сюжетов о драке в московском метро оказались уроженцы Кемеровской области

Задержанные действительно оказались мигрантами, но внутренними мигрантами. Они недавно приехали в Москву из Кемеровской области.

Найти подозреваемых удалось по камерам видеонаблюдения. Всем задержанным от 23 до 26 лет.

Один из задержанных утверждал, что его спровоцировали, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».