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Джулиан Ассанж перенёс микроинсульт на фоне стресса из-за возможной экстрадиции в США

Сейчас журналист принимает лекарства, чтобы избежать обширной сосудистой катастрофы

Фото: Global Look Press

Джулиан Ассанж

Партнёрша журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что тот перенёс микроинсульт в британской тюрьме Белмарш. Об этом пишет DailyMail.

Сам журналист считает, что микроинсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса США против него и общим ухудшением его здоровья, поскольку ему грозит встретить третье Рождество за решёткой.

Сейчас у Ассанжа наблюдаются проблемы с памятью, опущено правое веко и имеются иные признаки неврологического повреждения – осмотревший журналиста врач отметил задержку реакции зрачка при попадании света.

Отмечается, что сосудистая катастрофа произошла ещё в октябре во время онлайн-заседания в Верховном суде. После этого журналисту констатировали ишемическую атаку, провели МРТ и назначали препараты для предупреждения инсульта. 

«Джулиан борется, и я боюсь, что этот удар может стать предвестником более серьёзной атаки. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить во время этой длящейся судебной тяжбы»

, – цитирует издание Стеллу Морис.

Джулиан Ассанж с 2012 года укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. Он подвергся прессингу из-за публикации данных о военных операциях США в Ираке и Афганистане, которые опубликовал на своём ресурсе Wikileaks. В 2019 году журналист был насильно выслан в тюрьму Белмарш.

Рубрика: Общество

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