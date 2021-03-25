Виталий Милонов защитит своих помощников

На днях Госдума повысила месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с 300 до 387 тыс рублей. Изменения коснулись закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В следующем году на это повышение из бюджета потратят 761,4 млн рублей. Этот зарплатный фонд распределят между несколькими сотрудниками. В среднем у каждого депутата Госдумы может быть до семи помощников. У Виталия Милонова их восемь: в Петербурге шесть и двое – в Думе. Если столичные помощники, по признанию депутата, получали от 80 до 90 тыс. рублей, то петербургским Виталию Милонову приходилось доплачивать из своей зарплаты – они получали от 30 до 40 тыс. За счёт этой прибавки депутат рассчитывает повысить минимальный оклад своих питерских помощников до 50 тыс. рублей.

Необходимость повышения зарплаты помощникам сенаторов и депутатов на 20% нам пояснил член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

– Справедливости ради я провёл бы дифференциацию, – уточняет «Собеседнику» Виталий Милонов. – Есть депутаты, которые прошли по спискам, у них нет жёсткой привязки к избирательной территории. У меня 550 тыс. избирателей, многие из которых хотят со мной общаться. В каждом из трех районов Питера у меня есть по помощнику. Это не чиновники, а самые обычные люди. Именно поэтому они должны быть хоть чуть-чуть защищены. Я тут ратую не за себя, а за обычных людей, которые трудятся. У меня нет праздно находящихся на подвесе родственников, которые просто получают зарплату. Все мои помощники известные, они на пересчёт. Много обращений и бумаг ложится на мою девушку, помощницу в Думе. У меня юрист занимается законами, я же не могу ему в Москве платить 30 000 – никто не пойдет.

– Повышение зарплат помощников депутатов до 87 000 руб. произошло на фоне недавнего повышения минимального прожиточного минимума для россиян с 12 792 до 13 890 руб. Это справедливо?

– А это нельзя сравнивать. Если мы берем региональную среднюю зарплату в госсекторе – в Петербурге она порядка 60 000 руб. К моему сожалению, наши помощники не привязаны к окладам. Есть фонд оплаты труда, как хочешь, так и режь его: кому-то 30, кому-то 40. Фонд оплаты труда помощников не менялся с 2016 года, – заключил Милонов.