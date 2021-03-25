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В Италии епископ испортил детям Рождество, рассказав, откуда взяли Санту. Пришлось извиняться

Родители раскритиковали священника, который раскрыл их детям смысл Рождества. Церковь официально извинилась

Фото: Global Look Press

В Сицилии Римско-католическая епархия выступила с официальными извинениями за слова одного из епископов, который во время религиозного фестиваля сказал детям, что Санта Клауса не существует. 

Священник объяснил, что это образ, основанный на фигуре святого Николаса, епископа, который раздавал подарки бедным и подвергался гонениям со стороны римского императора, а красный костюм — маркетинговый продукт компании Coca-Cola, пишет Assosiated Press

В итоге родители начали жаловаться, что их детям, растущих в пандемию коронавируса, испортили предстоящее Рождество, развеяв праздничный образ. Некоторые даже добавляли, что таким образом священник продемонстрировал полное непонимание вопроса семейного воспитания.

В церкви извинились за епископа, разочаровавшего детей, но заверили, что он вовсе не хотел делать этого. При этом там добавляют, что забывать об истинных смыслах Рождества тоже неправильно, потому что история таким образом теряет мораль: 

«Санта Клаус — эффективный образ, демонстрирующий важность даяния, щедрости, деления. Но когда этот образ теряет свое значение, вы видите Санта Клауса, также известного как потребительство, желание владеть, покупать, покупать и снова покупать, вы должны переосмыслить его, придав ему новое значение».
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