Выступая во время вручения Нобелевской премии, Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток
Главред «Новой газеты» назвал пытки тяжелейшим преступлением против гуманности
Во время получения Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов затронул тему пыток заключённых и задержанных.
«Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света»
, –цитирует издание речь главреда.
Муратов отметил, что в России сейчас «борются две тенденции»: президент помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова, а Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал» (признан Минюстом РФ иноагентом), который занимается реабилитацией жертв Большого террора.
Речь главред «Новой газеты» закончил просьбой почтить минутой молчания коллег-репортеров, отдавших жизнь, исполняя журналистский долг. «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», – заключил Дмитрий Муратов.