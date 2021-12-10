Выступая во время вручения Нобелевской премии, Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток

Во время получения Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов затронул тему пыток заключённых и задержанных.

«Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света»

, –цитирует издание речь главреда.

Муратов отметил, что в России сейчас «борются две тенденции»: президент помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова, а Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал» (признан Минюстом РФ иноагентом), который занимается реабилитацией жертв Большого террора.

Речь главред «Новой газеты» закончил просьбой почтить минутой молчания коллег-репортеров, отдавших жизнь, исполняя журналистский долг. «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», – заключил Дмитрий Муратов.