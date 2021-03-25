Серфингисты наткнулись на "солнце" в океане

В Калифорнии, у побережья Лагуна-Бич сап-серфингисты Рич Джерман и Мэтью Уитон наткнулись на солнечную рыбу. Она грелась на солнце на поверхности воды. Об этом сообщает издание FOX Weather

«Согласно интернету, самый большой из зарегистрированных экземпляров этой рыбы – 8 футов (2,4 метра). У нас не было измерительной ленты, но доска Мэтью имеет длину 14 футов (4,26 м), а рыба действительно выглядела больше 9 футов. Всегда интересно наблюдать за одним из этих интересных существ», – написал Джерман в социальной сети Instagram.