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Серфингисты наткнулись на "солнце" в океане

Огромная глубоководная солнечная рыба была спокойна, плавала под серфом и позировала на камеру

Фото: instagram.com/richgermanlb

В Калифорнии, у побережья Лагуна-Бич сап-серфингисты Рич Джерман и Мэтью Уитон наткнулись на солнечную рыбу. Она грелась на солнце на поверхности воды. Об этом сообщает издание FOX Weather

«Согласно интернету, самый большой из зарегистрированных экземпляров этой рыбы – 8 футов (2,4 метра). У нас не было измерительной ленты, но доска Мэтью имеет длину 14 футов (4,26 м), а рыба действительно выглядела больше 9 футов. Всегда интересно наблюдать за одним из этих интересных существ», – написал Джерман в социальной сети Instagram.

Океаническая солнечная рыба, мола-мола, самая большая костистая рыба в мире. Так утверждает Служба национальных парков. Ее максимальный вес 5 000 фунтов, это около 2 267 кг. Санфиш живет и охотится на больших глубинах, на расстоянии до 200 км от берега. На поверхность она всплывает, чтобы повысить температуру тела.

Фото: instagram.com/richgermanlb

В Евросоюзе запрещено ловить и покупать мола-мола. Однако в Японии, Китае и Тайване мясо этой рыбы считается деликатесом.

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