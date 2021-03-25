«Пытки узаконят, а вместо деревянной швабры будет силиконовая?»

Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток.

«Совет Федерации уже начал работу над внесением изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления - пытки. Такая работа идёт, и во всяком случае она в Совете Федерации поднята, над этим работают», - сказал президент на заседании СПЧ на просьбу члена ОНК Евы Меркачёвой о поддержке инициативы о внесении в УК РФ отдельной статьи за пытки.

Также президент заявил, что нужно внимательно разобраться с информацией о пытках в колониях, Следственный комитет проводит следствие и здесь требуются системные меры.

«Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я следил за тем, что происходит, с этой информацией нужно внимательно разобраться. Следственный комитет как раз проводит, центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительно по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел. Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», - сказал президент на заседании СПЧ.

Напомним, что после публикации информации о пытках в колониях, о возбуждении уголовных дел, арестах и увольнениях не сообщалось, зато был подан в розыск человек, который помог добыть информацию. Правда, позже его с розыска сняли…

Понятно, что и реакция у людей в соцсетях на эти слова президента соответствующая, ведь слова и дела как-то не соответствуют друг другу…

«На этом фоне недавно анонсированное расширение полномочий полиции выглядит крайне странно», - отметил читатель.

«За изнасилования, пытки, унижения будут просто увольнять?» - уточнил у президента россиянин.

«Законодательство по теме пыток... Господин президент, их решили узаконить? Правильно я понимаю?» - задал вопрос Путину пенсионер.

«Заменят деревянные швабры на силиконовые, а суть унижения и превосходства одних над другими останется прежней», - уверен бывший заключённый.

«Совфед работает над законодательством по теме пыток»... То есть, пока закона нет. «Но вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!» - иронично отметил напоследок москвич.