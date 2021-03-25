«Путешествие в Рождество» началось. Москву украсили дизайнерские елки, открываются ярмарки, катки и фестивальные площадки
«Собеседник» представляет краткий гид по основным мероприятиям новогоднего фестиваля
С 10 декабря в Москве открывается праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество». Улицы города украсили наряженные елки, заработают расписные ярмарки и катки. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.
Посетителей фестиваля просят носить маски и соблюдать дистанцию.
Площадь Революции. Фестивальная площадка оформлена в купеческом стиле. Камни-самоцветы, многослойные бусы, искусственный мех – напоминает украшения москвичек в старые времена. Цветовая гамма выдержана в золотых и красных тонах. Серебро и зелень дополняют сказочную картину города.
Тверская площадь. Кедры на площади сверкают тысячами огоньков. Их украсили гирляндой длиной в 10 километров. На фестивальной площадке будет играть музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Организаторы стремились воссоздать атмосферу Рождественского бала.
Площадка поделена на две части – детская и взрослая. На взрослой площадке представили бал-маскарад с арт-объектами в виде масок и вееров. Для детей представлен бал по мотивам сказки «Щелкунчик». Игрушки в человеческий рост и лошадки-качалки наверняка понравятся малышам.
Святоозерская улица. Здесь площадки украсили в стиле русских сказок – золотыми шишками и бусами.
Кузнецкий Мост. Рядом с ЦУМом будет представлена галерея дизайнерских елок. Над уникальным декором зеленых красавиц работали молодые художники, медиаперсоны, московские дизайнеры: Артем Кривда, Юрий Башмет, Егор Крид, Алла Михеева, Анастасия Задорина и др.
18 катков будут работать на протяжении всего фестиваля. Они расположены на улицах Городецкой, Вешняковской и Профсоюзной. А также в сквере у Гольяновского пруда и Коптевском бульваре. На улице Школьной оборудовали площадку для игры в керлинг. Для посещения спортивных площадок необходима предварительная регистрация.
Полная программа фестиваля «Путешествие в Рождество» опубликована на сайте Московские сезоны.
Посетителей фестиваля просят носить маски и соблюдать дистанцию.