«Путешествие в Рождество» началось. Москву украсили дизайнерские елки, открываются ярмарки, катки и фестивальные площадки

С 10 декабря в Москве открывается праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество». Улицы города украсили наряженные елки, заработают расписные ярмарки и катки. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Посетителей фестиваля просят носить маски и соблюдать дистанцию.

Площадь Революции. Фестивальная площадка оформлена в купеческом стиле. Камни-самоцветы, многослойные бусы, искусственный мех – напоминает украшения москвичек в старые времена. Цветовая гамма выдержана в золотых и красных тонах. Серебро и зелень дополняют сказочную картину города.

Тверская площадь. Кедры на площади сверкают тысячами огоньков. Их украсили гирляндой длиной в 10 километров. На фестивальной площадке будет играть музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Организаторы стремились воссоздать атмосферу Рождественского бала.

Площадка поделена на две части – детская и взрослая. На взрослой площадке представили бал-маскарад с арт-объектами в виде масок и вееров. Для детей представлен бал по мотивам сказки «Щелкунчик». Игрушки в человеческий рост и лошадки-качалки наверняка понравятся малышам.



