«Пробила дно метростроения»: В Сети разнесли новую станцию «Кунцевская»
«Сколько людей в час пик просто погибнет»: Одну из десяти открытых на днях станций московского метро сочли опасной из-за узких переходов
7 декабря в Москве среди прочих была открыта станция метро «Кунцевская» большой кольцевой линии московского метрополитена. Несмотря на свежую облицовку, в Сети многие оказались недовольны тем, как она была спроектирована — обилие лестниц и очень узкие платформы.
«Новая Кунцевская пробила дно метростроения Москвы: проходы по два (2!!!) метра и кучу узких лестниц на пересадочной станции нужно ещё суметь заложить!»
— пишет блогер-урбанист Аркадий Гершман в своем Telegram-канале.
По мнению журналиста «Эха Москвы» Антона Ореха, который живет недалеко от новой «Кунцевской», такое проектирование в итоге вполне может привести к несчастным случаям и даже гибели людей под колесами поезда:
«Те, кто это строят, на метро не ездят! Сколько людей в час пик просто погибнет на этой станции, которую спроектировали и утвердили какие-то придурки!»
Среди других комментариев, которые оставляли пользователи соцсетей, также отмечается унылость станции, полностью выполненной в серых тонах.
Покатался по новым станциям метро Москвы. Во-первых, надышался строительной пылью— её аж видно в воздухе. Помыть не шмогли.— Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) December 9, 2021
Во-вторых, новая Кунцевская пробила дно метростроения Москвы: проходы по два (2!!!) метра на пересадочной станции нужно ещё суметь заложить! pic.twitter.com/hdz5mq54F4