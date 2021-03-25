«Пробила дно метростроения»: В Сети разнесли новую станцию «Кунцевская»

7 декабря в Москве среди прочих была открыта станция метро «Кунцевская» большой кольцевой линии московского метрополитена. Несмотря на свежую облицовку, в Сети многие оказались недовольны тем, как она была спроектирована — обилие лестниц и очень узкие платформы.

«Новая Кунцевская пробила дно метростроения Москвы: проходы по два (2!!!) метра и кучу узких лестниц на пересадочной станции нужно ещё суметь заложить!»

— пишет блогер-урбанист Аркадий Гершман в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста «Эха Москвы» Антона Ореха, который живет недалеко от новой «Кунцевской», такое проектирование в итоге вполне может привести к несчастным случаям и даже гибели людей под колесами поезда:

«Те, кто это строят, на метро не ездят! Сколько людей в час пик просто погибнет на этой станции, которую спроектировали и утвердили какие-то придурки!»

Среди других комментариев, которые оставляли пользователи соцсетей, также отмечается унылость станции, полностью выполненной в серых тонах.