Память Юрия Лужкова почтили экономисты

Помимо открытия мемориальной доски (автор – скульптор Филипп Трушин), в этот день были презентованы научные работы экс-мэра по социально-экономической тематике, изданные ВЭО и издательством «Вече».

Директор ВЭО Маргарита Ратникова напомнила участникам мероприятия, что Юрий Михайлович всегда высоко оценивал роль общественных организаций, полагал, что их деятельность – необходимое условие создания эффективной конкурентоспособной экономики и правового государства. А потому всесторонне поддерживал развитие институтов гражданского общества.

– «Полезное» – не только девиз Вольного экономического общества России, но и основной принцип работы, которому следовал Юрий Михайлович, – сказала Ратникова.

Присутствующие обратили внимание на историческую параллель: в Указе президента России «Об увековечении памяти Ю. М. Лужкова» отмечен значительный вклад Юрия Михайловича в становление российской государственности и развитие Москвы. А мемориальная доска Юрию Михайловичу установлена в Вольном экономическом обществе России, основная цель которого с момента основания в 1765-м – приносить практическую пользу стране, российскому обществу.