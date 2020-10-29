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Вчера, в 23:39

Память Юрия Лужкова почтили экономисты

10 декабря исполнилось два года, как ушёл Юрий Лужков. В этот день в Доме экономиста, здании Вольного экономического общества России (ВЭО), состоялось открытие мемориальной доски экс-мэру столицы

Фото: Евгений Начитов

Помимо открытия мемориальной доски (автор – скульптор Филипп Трушин), в этот день были презентованы научные работы экс-мэра по социально-экономической тематике, изданные ВЭО и издательством «Вече».

Директор ВЭО Маргарита Ратникова напомнила участникам мероприятия, что Юрий Михайлович всегда высоко оценивал роль общественных организаций, полагал, что их деятельность – необходимое условие создания эффективной конкурентоспособной экономики и правового государства. А потому всесторонне поддерживал развитие институтов гражданского общества.

– «Полезное» – не только девиз Вольного экономического общества России, но и основной принцип работы, которому следовал Юрий Михайлович, – сказала Ратникова.

Присутствующие обратили внимание на историческую параллель: в Указе президента России «Об увековечении памяти Ю. М. Лужкова» отмечен значительный вклад Юрия Михайловича в становление российской государственности и развитие Москвы. А мемориальная доска Юрию Михайловичу установлена в Вольном экономическом обществе России, основная цель которого с момента основания в 1765-м – приносить практическую пользу стране, российскому обществу.

Фото: фонд им. Ю.М. Лужкова
Мемориальная доска на Доме экономиста, здании Вольного экономического общества России. Скульптор Филипп Трушин

На мероприятии присутствовала и вдова экс-мэра Елена Батурина. Она по-прежнему пока не дает никаких интервью и очень тяжело переживает утрату.

– Юрий Михайлович очень высоко оценивал работу ВЭО России и его важность для развития страны, столкнувшейся в конце века с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности, – сказала Елена Батурина на открытии. Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы, выработанные, в том числе в этих стенах. Открытие мемориальной доски в Доме экономиста – это дань памяти заслугам Юрия Михайловича, его вкладу в развитие Москвы и России.

Фото: Евгений Начитов

Кстати, после смерти Юрия Михайловича его соратники и близкие создали фонд его имени. Цель фонда – продолжать начинания этого великого человека, а так же сохранить богатейшее наследие, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. В 2021-м, в год 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича, фонд запустил ряд общественно-значимых программ.

В частности, в развитие традиции поддержки активной талантливой молодёжи были запущены несколько студенческих программ. В рамках долгосрочного сотрудничества с Международным фестивалем детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!» учреждена ежегодная именная премия имени Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор». Выдающиеся студенты РГУНГ им. Губкина (альма-матер экс-мэра) с началом учебного года будут получать именную стипендию Юрия Лужкова. Его научное наследие также ляжет в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.

В дань огромной приверженности Юрия Михайловича культурным деятелям столицы, фонд поддержал театральную премию «Хрустальная Турандот». Организаторами премии учреждён специальный приз имени Ю. М. Лужкова, который будет ежегодно вручаться лучшему столичному театральному менеджеру.

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