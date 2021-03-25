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«Они нам и указы, и приказы писали». Генерал ГРУ подтвердил слова Путина об агентах ЦРУ в кабмине

Второй день идут обсуждения - кого имел в виду президент, когда говорил о связях сотрудников правительства с американской разведкой

Фото: Global Look Press

Самым неожиданным и обсуждаемым заявлением вчерашнего выступления президента Путина была фраза о том, что ему удалось "вычистить" кадровых сотрудников зарубежных спецслужб из кабмина после прихода к власти в 2000 году.

-Я не сомневаюсь, что это было именно так, что у Владимира Владимировича есть фактура, на которую он может положиться, и в своих высказываниях он, как правило, ошибок не допускает, — подтвердил NEWS.ru генерал-майор ГРУ Александр Чубаров.

Разведчик считает, что раскрыть иностранную агентуру, выдворить из страны и наказать изменников помешала ситуация.

-Уж больно был большой вал действий народа, который одурачили, и никто не ожидал, что страна развалится, - объяснил Чубаров.

Генерал уверен, что агенты в то время смогли пробраться на достаточно влиятельные позиции.

-Они нам и приказы, и указы, Конституцию написали. Всё это - рваная публика, — заключает Чубаров.

Рубрика: Общество

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