Новость о том, что Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото, оказалась фейком

Ряд СМИ написали, что Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото без расследования и экспертизы. Как выяснил «Собеседник», эта информация, переполошившая интернет, не соответствует действительности.

Поводом для новости стало вынесение Верховным судом решения по делу о штрафе для магазина в московском районе Люблино. Продуктовый маркет, в котором один из сотрудников работал без маски, наказали штрафом для юрлица в 100 тысяч рублей.

СМИ обратили внимание, что Верховный суд не принял доводы представителя магазина о том, что не были опрошены понятые и не была сделана экспертиза по фото, но проигнорировали, что фотосъёмка была не единственным доказательством в деле. В тексте решения суда сообщается и о других доказательствах: это протокол об административном правонарушении, протокол осмотра помещения магазина, рапорт. Протокол представителем магазина, правда, не был подписан, но причины этого могут быть разные.

– Здесь, как и во множестве других административных дел, речь шла о целом наборе доказательств и сторона защиты просила признать все эти доказательства ненадлежащими, - комментирует юрист Станислав Селезнев. – Верховный суд уже неоднократно ссылался на то, что результаты видео и фотофиксации могут быть одним из надлежащих доказательств наравне со всеми остальными.

В люблинском случае говорить о прецеденте – штрафе только на основании фото – не приходится. И все-таки остаётся вопрос: могут ли штрафовать физлиц, например, пассажиров метро только на основании видео и фотосъёмки? Штрафы за нарушение режима самоизоляции в начале пандемии выписывали именно так - на основании фото с подъездных видеокамер.

– Мы не можем исключить, что при наличии некоего указания, этого не произойдёт, почему бы правоохранительным органам не попытаться повторить этот опыт, технически такая возможность (система распознавания лиц и система оплаты «по лицу» Face Pay) в московском метро есть, – говорит юрист.

Пока же граждан штрафуют в очном режиме с составлением административных протоколов полицейские и представители других надзорных органов – контролёрам метро тоже можно. Согласно статье 20.6.1, федерального КоАП штраф для безмасочников от 1000 до 3000 рублей, согласно статье 13.8.1 КоАП Москвы, 4000 рублей и 5000 рублей – при повторном нарушении.