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«И этот человек говорил о добровольности вакцинации…» В сети комментируют слова Путина о введении QR-кодов

Россияне считают, что «демоверсия введения QR-кодов в Казани закончилась, и теперь нужно приобрести лицензионную версию для всей России»

Фото: Global Look Press

Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что при введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений.

«Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», - сказал он.

По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать в регионах.

«Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдем решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», - подчеркнул Путин.

Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолёты. Прежде чем начнется обсуждение в Госдуме, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнётся подготовка к первому чтению.

Но в соцсетях уже понимают, что решение по введению QR-кодов уже давно принято.

«Как я понимаю, все уже решено, и что там с пандемией уже не важно. Часть граждан будет ходить пешком и лишится общественно-культурной жизни, другая часть будет колоть себе непонятно что, непонятно зачем», - написал читатель.

«Это сказано в точку. Нездоровое навязывание порождает настороженность, как минимум», - уверен россиянин.

«Демоверсия введения QR-кодов на транспорте в Казани закончилась. Просьба приобрести лицензионную версию для всей России», - иронично написал житель Татарстана.

«Я это воспринимаю как предательство. Раньше президент говорил, что вакцинация должна быть добровольной. О каких правах можно говорить? В августе я не смогла записаться на приём к окулисту, а теперь я буду ходить пешком. Ничего, это полезно для здоровья», - написала антипрививочница.

«Да, и этот человек говорил о добровольности вакцинации. Какое вообще может быть обсуждение?! Мы люди, а не товар! Люди кричат: «Не надо кодов!». А Васька слушает, да ест...» - в шоке пенсионер.

«Пусть сперва на Госдуме все это проверят», - предлагает студент.

«Жду, когда же они скажут, что 80 процентов населения нашей страны за введение этих кодов», - заканчивается обсуждение ироничным комментарием.

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