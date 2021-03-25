«Символ переходного периода»: Pantone объявил цветом 2022 года новый оттенок синего Very Peri

Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2022 года оттенок синего «PANTONE 17-3938 Very Peri», который впервые в истории программы был создан специально для нее. Об этом сообщается на их сайте.

«Цвет года по версии Pantone отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре, выражая то, что люди ищут, этот цвет дает надежду. Создание нового цвета, впервые в истории нашей образовательной цветовой программы PANTONE "Цвет года", отражает происходящие глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами», – рассказала вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессма.

Там также отметили, что новый цвет показывает беззаботную уверенность и смелое любопытство, которые оживляют наш творческий дух.

«Он помогает нам принять этот изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам новое видение, когда мы переписываем нашу жизнь. Возрождая благодарность за некоторые качества, которые олицетворяет синий, дополненные новой перспективой, которая резонирует сегодня», – подчеркивают создатели.

Цветом 2021 года по версии PANTONE был «Безупречный серый» и «Освещающий» (желтый).