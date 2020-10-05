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«Это что, 1931 год?» Владельца сети «Рив Гош» арестовали по обвинению в мошенничестве

Под арест взяли Августа Мейера и его жену, они не признают вину

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге взят под стражу владелец компании «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер. Бизнесмена обвиняют в двух эпизодах мошенничества на 2,4 млрд руб. - эти деньги якобы были похищены у Сбера. Вины в инкриминируемых ему преступлениях владелец «Рив Гош» не признает. Супруга Мейера проходит обвиняемой по этому же делу, ее отправили под домашний арест.

Мейер с супругой были задержаны в Северной столице 8 декабря. СМИ сообщили, что уголовное дело касается хищения у Сбера 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в качестве кредитов для развития компании.

Следствие заявило ходатайство об аресте владельца «Рив Гош». Следователь заявил на заседании, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Мейер возражал против ареста. 

— Я вообще вчера был в шоке. Следователь увидел меня в первый раз и сказал, что если я признаю вину, то он освободит мою супругу. А после этого этого он угрожал, что, если мы с женой окажемся в тюрьме, то детей передадут в опеку. Неужели это нормально - держать мою жену в заложниках? Это что, 1931 год? - со слезами на глазах сказал Мейер.

Адвокат бизнесмена заявил, что представленные материалы - это «набор заклинаний и мантр, не подтверждающих ничего». 

— Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт, - дополнил адвокат. Он просил избрать запрет определенных действий, залог до 5 млн руб. или домашний арест. 

В итоге суд арестовал бизнесмена, его жена отправлена под домашний арест. СК пока никак не прокомментировал уголовное дело.

История конфликта

Уголовное дело о кредитах Сбера расследуется с 2017 года. Его первым фигурантом стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Его обвинили в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, который предоставил «Юлмарту» кредит на 1 млрд руб. Впоследствии ГСУ СКР по Санкт-Петербургу переквалифицировало обвинение Дмитрию Костыгину на причинение ущерба без признаков хищения. 

По версии следствия, бизнесмен ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации, поскольку не предоставил им сведений о наличии у ритейлера просроченных обязательств перед другими кредиторами. Приговор по этому делу пока не вынесен. 

Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался в 2016 году. Август Мейер и Костыгин (под их контролем было 61,5% компании) не договорились о дальнейшем развитии бизнеса с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%). Впоследствии «Юлмарт» потерял лидирующие позиции на рынке интернет-ритейла, а с 2020 года фактически прекратил работу.

«Америка идет ко дну»

Август Мейер родился 17 июня 1962 года в Сан-Диего (Калифорния, США). Получил юридическое образование и 10 лет проработал в американской прокуратуре. Его отец заработал состояние благодаря издательскому бизнесу и в 90-х вошел в американский рейтинг Forbes – 400 самых богатых людей страны. Мейер-младший в конце 90-х приехал в Санкт-Петербург и занялся бизнесом, связанным с недвижимостью. 

В 2002 году вместе с Дмитрием Костыгиным бизнесмен вложился в сеть гипермаркетов «Лента», выкупив 49% акций ритейлера за $15 млн. Позднее он продал акции после корпоративного спора.

В 2008 году Мейер купил 19,03% акций российского Энергомашбанка, а в 2011-м приобрел долю в 45% за $70 млн в интернет-ритейлере «Юлмарт». В августе 2012 году Косыгин и Мейер купили контрольный пакет сети парфюмерных магазинов «Рив Гош». Тогда же они стали владельцами сети магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка радуги». 

В 2013-м совместно с телеведущим Сергеем Светлаковым и ресторатором Вадимом Кухарем Мейер стал владельцем сети пиццерий «Ямм…Pizza». Позднее они продали свои доли Кухарю.

Мейер женился на россиянке, обзавелся детьми и впоследствии получил российское гражданство, отказавшись от американского. 

— Америка идет ко дну, как "Титаник", а у России есть будущее", - говорил Мейер в интервью Forbes в 2010 году.

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