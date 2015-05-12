«Жена отдала его в санаторий, где он валялся, никому не нужный»: мать тяжелобольного боксёра Дениса Бойцова рассказала о его лечении

Мы шесть лет копили и делали всё, чтобы вернуть сына в Россию

– Считается, что в Германии очень хорошая медицина. Однако, вы в итоге забрали Дениса домой. Почему?

Галина Бойцова: Я очень благодарна немецким врачам, за то, что они спасли моего сына. Но то, что происходило потом, у меня не вызывает доверия.

– «Потом» – в смысле после операций?

Галина Бойцова: Жена Дениса Оля отдала его в какой-то санаторий, где он с лежачими стариками валялся, никому не нужный. И никто не занимался именно реабилитацией – пичкали снотворными, чтобы он всё время спал. Какое в такой ситуации, может быть восстановления после тяжелейшей травмы?! Никакого и не было.

Шли месяцы, а потом даже годы. Но никаких улучшений в состоянии сына не происходило.

Мы семьёй бились, за то, чтобы вернуть Дениса домой, копили деньги, на то, чтобы возвращение сына стало возможным. Добились только к августу этого года. Сына доставили сначала в Москву санавиацией, а уже из столицы на реанимобиле привезли домой в Орёл.

– Страшно даже представить, насколько вам трудно. Ведь, насколько известно, Денис самостоятельно не ходит, и не говорит.

Галина Бойцова: Мы с мужем пенсионеры, у меня инвалидность, не знаю, на сколько у нас хватит сил. Потому это больной сын дома – это тяжёлая работа. Очень помогают младшие дети – брат и сестра Дениса. Больше никто. Поначалу врачи приходили – «принесли» нам ковид. Денис, по счастью, не заболел, так как ранее был привит в Германии. Зато я пять недель в больнице лежала в тяжёлом состоянии, а по выходу из больницы начались проблемы с почками. А бабушка наша – моя мама – не выкарабкалась, умерла, на днях мы её похоронили.

– Как проходит лечение Дениса в Орле?

Галина Бойцова: Сейчас у Дениса нет никакой терапии. Непонятно, как его лечить, потому что немецкие врачи, во-первых, ничего не говорили нам все эти годы толком о течение болезни, а кроме того, у нас нет ни одного документа из истории болезни. Есть только диагноз.

Сейчас мы оформляем опекуном Дениса его отца – моему мужа, 12 декабря суд должен вынести решение.

Делаем сыну растирания, разговариваем с ним. Денис в ответ тоже пытается говорить, произносит отдельные звуки. Взгляд осознанный – всё понимает. Я верю, что он сможет встать на ноги, ведь он – Бойцов. А мы, Бойцовы, не сдаёмся.