Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:48

Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Суд также взыскал с него более 337 тыс. рублей компенсации

Фото: Стоп-кадр с Youtube-канала Момент истины

Суд приговорил к 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогера Константина Лакеева. Его признали виновным в повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве в поддержу Навального, передает ТАСС

Истцом в деле выступала войсковая часть ФСБ, которой принадлежал автомобиль. Суд также взыскал с Лакеева более 337 тыс. рублей компенсации в ее пользу.

Как рассказал адвокат обвиняемого Сергей Загребельный, они будут обжаловать приговор. 

«Мы считаем приговор Лакееву чрезмерно жестким. Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор», – отметил он и добавил, что защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.

Ранее блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников силовых структур. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 4 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 10 минут назад

«Штрафовать за отсутствие маски по фото - незаконно!». Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Общество 49 минут назад

Диагноз: рак. Александр Беляев лишился желудка, а потом написал об этом книгу и стал выступать в театре

Политика 1 час назад

«Мы здесь тоже беспокоимся»: Вашингтон встревожен тем, что Путин якобы стремится воссоздать СССР

Общество 1 час назад

На ПАО «Тольяттиазот» произошло историческое событие

Политика 1 час назад

Пресс-конференция Путина 23 декабря: каких вопросов боится Кремль

Происшествия 1 час назад

У охранника МФЦ «Рязанский», который заслонил собой людей, не было оружия

Общество 2 часа назад

Смогут вскрывать авто и проникать в жилье: в России значительно расширили полномочия полиции

Общество 3 часа назад

Россиян без масок разрешили штрафовать по фото и видеозаписям

Общество 3 часа назад

Не все елки одинаково полезны. Новосибирские специалисты защищают деревья от вандалов

Политика 3 часа назад

В Германии избрали нового канцлера

Общество 4 часа назад

СК опубликовал видео допроса стрелка из московского МФЦ, он признал вину

Общество 4 часа назад

«Вообще-то целого главу ФСИН сняли». Собчак раскритиковала Дудя за фильм о пытках

Общество 4 часа назад

В России выявлено 30 752 заболевших коронавирусом за сутки

Происшествия 5 часов назад

Полицейские применили табельное оружие для остановки ВАЗа. Видео

Общество 5 часов назад

Депутаты Госдумы предложили альтернативу введения QR-кодов

Общество 5 часов назад

Донор спас четыре детские жизни. Он пожертвовал свои свои почки, сердце и печень для пересадки

Общество 6 часов назад

Врач назвал необычный симптом, возникающий у детей при омикрон-штамме коронавируса

Общество 6 часов назад

Ученые показали первый снимок омикрон-штамма COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика