Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Суд приговорил к 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогера Константина Лакеева. Его признали виновным в повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве в поддержу Навального, передает ТАСС.

Истцом в деле выступала войсковая часть ФСБ, которой принадлежал автомобиль. Суд также взыскал с Лакеева более 337 тыс. рублей компенсации в ее пользу.

Как рассказал адвокат обвиняемого Сергей Загребельный, они будут обжаловать приговор.

«Мы считаем приговор Лакееву чрезмерно жестким. Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор», – отметил он и добавил, что защита просила дать Лакееву условный срок или назначить реальный срок, но такой, чтобы его было можно освободить в заде суда, зачтя время в СИЗО.

Ранее блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников силовых структур.