Смогут вскрывать авто и проникать в жилье: в России значительно расширили полномочия полиции

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Они получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения и территории, представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Закон «О полиции» дополнили статьей 15.1 (Вскрытие транспортного средства). Теперь полицейские могут вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта и для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Полицейские получат право оцеплять территорию, жилые помещения, строения и другие объекты и в границах этого оцепления осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

По новым нормам, правоохранители вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты «в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Ранее из законопроекта убрали ряд положений, в том числе о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения, также исключены нормы, по которым с полицейских предлагали снять ответственность за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

Поправки в закон «О полиции» были внесены кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года.