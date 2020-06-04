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Вчера, в 17:57

«Скоро за отсутствие маски начнут расстреливать без суда и следствия»: в сети оценили решение Верховного суда о штрафе магазину за «безмасочного» продавца

Россияне требуют сделать приложение, куда готовы сотнями отправлять фото без масок Путина, Мишустина, Собянина и депутатов Госдумы

Фото: Global Look Press

Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла туда с проверкой и увидела продавца без маски. Инспекторы составили протокол, и оштрафовали владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Представитель магазина не согласился с таким решением и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако в Верховном суде согласились с выводами других инстанций, отметив, что в этом случае для установления вины нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своём рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», указывается в постановлении.

Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

После таких новостей в соцсетях поняли, что теперь штрафовать за отсутствие маски «будут без суда и следствия»…

«Что-то совсем невыносимо жить становится, - отметил читатель. - Я видел работников Госдумы на рабочем месте без масок. Куда заявление написать, чтоб Госдуму оштрафовали?»

«Ага, те же системы, которые раньше штрафы назначали за то, что тень (!) от автомобиля пересекла сплошную линию. Конечно, отлично. Но тогда дайте информацию хоть про одного оштрафованного депутата! Как ни съёмка заседания, так там половина без маски», - написал россиянин.

«Если так дело пойдёт дальше, боюсь что невакцинированым запретят собирать валежник!» - иронично заметил сибиряк.

«Невозможно целый день быть в маске! Магазины просто будут закрывать да и все... Народ без продуктов останется», - переживает пенсионер.

«Сделайте приложение, чтобы туда отправлять фото. Каждые 5 минут буду отправлять фото, где Путин, Мишустин и Собянин без масок», - предлагает властям москвич.

«Это просто абсурд! 100 000? Верховный суд? Я боюсь, что у нас нет уже суда после такой информации! У меня есть Конституция, буду отталкиваться от неё», - в шоке юрист.

«Да продавцы уже наполовину задохнувшиеся ходят, хватит уже издеваться над людьми! Вы чего добиваетесь, чтобы у людей иммунитет сдулся?! И выйдя без маски на улицу, люди автоматически заболевали?! Вы это прекрасно понимаете и набираете заболеваемость при помощи таких мер! Совсем уже!» - звучит крик души продавца магазина.

«Похоже, хотят, чтобы народ работал за «большое человеческое спасибо», - предполагает петербуржец.

«А почему сразу не расстреляли на месте без суда и следствия?» - заканчивается обсуждение ещё одним ироничным комментарием.

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