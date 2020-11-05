«Подтёрлись 25-й статьей Конституции…»: в сети оценили закон о повышении полномочий полиции

Председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Совете Федерации поддержат принятый в среду Госдумой закон, расширяющий полномочия полиции.

«Наш комитет поддержит этот закон», - сказал сенатор, уточнив, что Совфед рассмотрит документ на заседании 15 декабря.

Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

В соцсетях остались в шоке от такого закона…

«Да, к чему-то нехорошему мы идём...» - высказался читатель.

«А какой юридический вес имеет очевидец, если по его показанию могут в любое жилище проникнуть? По такой схеме один правоохранитель в штатском (очевидец) может инициировать проникновение в дом не неся при этом никакой ответственности и полиция основания получит - вот это я понимаю неприкосновенность жилища», - в шоке юрист.

«Вот и законы антинародные тихонечко подъехали», - написал россиянин.

«Учитывая нынешний облико морале правоохранителей в роликах с их участием, мы видим, что представляться они и сейчас ни разу не хотят и не желают. Что будет теперь, представить нетрудно. Но будет явно что-то нехорошее», - считает москвич.

«Стрелять на поражение, если что-то полицаю показалось или прилетел снежок с пластиковым стаканом? Вот сейчас почувствуем настоящую демократию, а не «совковую» от «клятых большевиков», - уверен пенсионер.

«Да… Слово «клишас» вызывает только тошнотворные ассоциации...» - высказался петербуржец.

«В стране с высочайшим уровнем коррупции полиции дают больше прав... Нонсенс! Это будут фальсификации и будут подбрасывать наркоту при обыске и обвинять. Спасибо за такой закон! Надо бежать из страны. Если сейчас в МВД коррупция, то будет ещё хуже», - уверен студент.

«Следующий закон о праве первой брачной ночи и обязанностях крепостных», - предполагает уралец.

«Подозреваемым может быть каждый, т.е. все рискуют, а массовых беспорядков что-то не припомню, ну а режим ЧС мы уже 2 года ждём и всё никак, то нерабочие дни, то к чему-то должны быть повышенно готовы», - написал мужчина средних лет.

«Вот так подтёрлись ст. 25 Конституции РФ», - считает юридически подкованный человек.