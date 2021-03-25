«Оказывается, в подорожании гречки в «Шестёрочке» виновата Америка»: в сети высмеяли заявление Путина о росте цен

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост цен носит глобальный характер, к нему привела мягкая бюджетная политика ряда стран. При этом президент отметил, что в России для борьбы с инфляцией нужно делать акцент на увеличение предложения товаров и услуг.

«Уже говорил, что рост цен носит глобальный характер, тоже мы это с вами хорошо знаем. Его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик», - сказал Путин.

«С учётом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров», - добавил он.

В соцсетях, прямо скажем, высмеяли слова президента о том, что в росте цен виноваты третьи страны.

«Сталин снижал цены, а Путин отмазки придумывает...», - написал читатель.

«Власти не магазины создают, а условия. И у рядового продавца нет шансов оставаться на плаву. Вот что отвратительно. Как это рост цен внутри страны зависит от ситуации в ЕС и США? Плохому танцору всегда что-то мешает», - в гневе россиянин.

«Раньше бензин дорожал, а теперь и еда, от внешнего рынка будет плясать цена...» - предложил поэт небольшое стихотворение в тему.

«Рост цен носит глобальный характер? Да людям всё равно какой характер у роста цен. Главное, что у роста зарплат и пенсий нет никакого характера!» - в гневе пенсионер.

«Только у ряда стран другие зарплаты, а не нищенский МРОТ...» - напомнили президенту.

«Особенно хорошо, получается «сдерживать цены», путём уменьшения количества содержимого в упаковке, объема молока в бутылке, например. За один литр, скоро платить будем как за полтора. Ну а что, цена же не поднимается», - пишет сибиряк.

«А вообще народу объяснять не нужно, народ в магазины ходит и видит. Нужно объяснить, что сделано, чтобы этого не происходило? Кто понес персональную ответственность? Какого министра сняли, а, быть может, и привлекли? Как наказаны сетевики и те, кто договорился между собой? Не верит никто в пустые разговоры про коварный запад и США, которые подняли цены на гречу в магазине «Шестёрочка», - объяснили Путину.

«Погода на мировых рынках с инфляционной облачностью», - поэт продолжил красиво комментировать.

«Причина бесконечных провалов, пустых обещаний и откровенного вранья в том, что эти деятели и не собирались бороться с так называемой бедностью. Бедность и низкие доходы россиян - следствие вредительской политики так называемой «правящей элиты». Почему эти деятели купаются в роскоши, а простых людей обещаниями кормят 20 лет? Вот сейчас, подождите... Стратегия 2020, национальные цели и прочая болтовня.... А в итоге только ближний круг жиреет, а остальным одни обещания, новые налоги, штрафы и стабильный рост цен на всё! Доколе?!» - возмущена женщина в возрасте.

«Сначала создаёт невыносимые условия для жизни и бизнеса, а потом сказки рассказывает», - написал россиянин.

«А в повышении пенсионного возраста у нас, наверняка, Папа Римский виноват!» - ироничен студент.

«Беспредельная жадность одних и безразличие к происходящему других всему виной, а не мягкая политика каких-то там третьих государств», - считает учительница.

«Полбюджета идёт на содержание одного человека, который объясняет рост цен бюджетными недоработками в других странах», - сделал вывод уралец.

«Неутомимый экономист и борец за мир», - оценил работу Путина дальневосточник.

«Почему-то у нашего кормчего во всех провалах виноваты все кто угодно. Теперь за рост цен на продукты внутри страны виноваты США и ЕС, причём даже на продукты, которые мы экспортируем на мировой рынок, т.е. сами же цены на него формируем... Нет слов...» - высказался юрист.

«Ну, это понятно. Во всём виновата Америка и печенеги с половцами... А в России современные деятели всю жизнь свою и силы положили на улучшение жизни дорогих россиян, но пока безрезультатно, к сожалению», - ироничен экономист.

«Скидываемся на новый дворец! Вот и вся причина!» - пошутил читатель.

«Как будто два года назад у нас ничего не дорожало. Не верю ни единому слову!» - завершил обсуждение россиянин.