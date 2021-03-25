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Не все елки одинаково полезны. Новосибирские специалисты защищают деревья от вандалов

При помощи спецсредства работники «Горзеленхоз» спасают хвойные насаждения в городе перед новогодними праздниками

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Фото: @Pixabay

В Новосибирске в парках и скверах приступили к обработке хвойных деревьев антивандальным средством. Вонючий и красящий раствор поможет сохранить деревья от варварской вырубки перед Новым годом. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Новосибирска.

Если обработанное дерево попадает в теплое помещение, то начинает издавать отвратительный резкий запах, который невозможно нейтрализовать. Только через два месяца он исчезнет сам по себе.

Антивандальный раствор безопасен для людей и животных, не наносит вред окружающей среде. «Есть сертификат, что раствор безвредный. В нем есть краситель, вода и пахнущее вещество. Мы добавляем еще незамерзающую жидкость», – пояснил начальник участка МКУ «Горзеленхоз» Сергей Зайцев.

В течении двух недель в городе обработают 1 800 деревьев. Таким способом защитят маленькие ели, которые можно срубить и унести домой, а также ветви больших деревьев, которые легко обломать.  

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