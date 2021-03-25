На ПАО «Тольяттиазот» произошло историческое событие

«27 ноября на внеочередном общем собрании акционеров были прекращены полномочия управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров, подконтрольных скрывающимся за рубежом осужденным за мошенничество в России владельцам завода – Сергею Махлаю и его партнерам.

Новым генеральным директором был назначен Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке. В новый состав совета директоров также вошли представители «Уралхима»: Дмитрий Татьянин (избран председателем СД), Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Артур Карамашев.

Неделю спустя, 4 декабря, прошло еще одно собрание, созванное согласно решению совета директоров ТоАЗа от 26 сентября 2021 года, полномочия которого были прекращены на ВОСА, состоявшемся 27 ноября 2021 года. Оно подтвердило решения предыдущего собрания.

Беглые основные владельцы ТоАЗа, разумеется, таким исходом остались недовольны и уже через адвоката своих офшоров Марию Аграновскую обещали оспорить якобы имевшие место «нарушения» в ходе собрания. Но были ли нарушены их права в действительности, либо мошенники просто не могут смириться с тем, что их настигли последствия собственных проступков?

«Уралхим» стал акционером ТоАЗа в 2008 году и с тех пор неоднократно сталкивался с нарушением своих прав со стороны менеджмента и основных владельцев. В 2011 году «Уралхим» обратился с заявлением в СК РФ по факту мошенничества на ТоАЗе, которым занимаются Махлаи и их ставленники в ущерб предприятию и его миноритарных акционеров. Было возбуждено уголовное дело. В ходе пятилетнего расследования и полутора лет судебного следствия было выяснено, что владельцы завода с помощью аффилированного с ними швейцарского офшора похищали всю экспортную продукцию ТоАЗа в течение многих лет. Офшор Nitrochem Distribution AG, принадлежащий швейцарцу Эндрю Циви, покупал продукцию ТоАЗа на 20-40% дешевле рыночной стоимости, а затем продавал ее на мировом рынке по справедливой цене. Таким образом значительную часть прибыли никогда не видели на ТоАЗе, с нее не получали деньги миноритарии и не платились налоги в России.

Это привело к тому, что 5 июля 2019 года Сергей Махлай, Эндрю Циви и еще трое их сообщников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и заочно приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. В рамках гражданского иска их также обязали выплатить 77,3 млрд ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. «Уралхиму» в качестве компенсации потерпевшим от афер.

Хотя приговор мошенникам вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, возвращать ничего добровольно они не стали, предпочитая выступать с гневными обличениями российских властей и правоохранительных органов в СМИ и угрожать России разбирательствами в международных инстанциях.

Это привело к тому, что 9 августа текущего года Сергей Махлай был признан банкротом, а 11 августа все его имущество во всех юрисдикциях было арестовано. Финансовым управляющим Махлая был назначен Олег Егерев, без согласия которого он больше не мог свободно распоряжаться своими активами.

«Уралхим» 18 августа направил в ТоАЗ требование о созыве и проведении ВОСА с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий органов управления «ТоАЗа», а также избрании нового состава совета директоров. Согласно законодательству об акционерных обществах, собрание акционеров, посвященное избранию совета директоров, должно быть проведено не позднее 75 дней с даты представления требования. В данном случае – не позднее 3 ноября. Однако действовавший на тот момент совет директоров под любыми предлогами отказывался выполнять требования российского законодательства. В ход пошел даже коронавирус. Руководство ТоАЗа, сославшись на постановление губернатора Дмитрия Азарова, вводившее нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, отказалось проводить ВОСА. Хотя, вне всяких сомнений, они прекрасно знали, что постановление не касалось предприятий с непрерывным циклом производства, а присутствие 20 человек в зале заводоуправления на 180 посадочных мест никак не ухудшило бы эпидемиологическую обстановку в Самарской области.

В очередной раз для защиты своих прав «Уралхим» был вынужден обратиться в суд. И вот уже Арбитражный суд Самарской области своим постановлением от 22 ноября обязал ТоАЗ провести ВОСА. Тогда и были приняты судьбоносные решения, которые позволят уже в ближайшее время избавить ТоАЗ от окопавшегося на предприятии криминала.

Адвокат принадлежащих Махлаю и его подельникам офшоров Bairiki, Kamara, Instantania и Trafalgar Мария Аграновская уже заявила, что считает смену руководства ТоАЗа незаконной, так как ее не допустили к участию в ВОСА, а значит, на нем якобы не было кворума. На самом деле управляющий Егерев на собрании голосовал от имени держателей более 80% акций ТоАЗа, и Аграновская не имеет полномочий по их представлению в данной ситуации. О причинах этого она может узнать у самого Сергея Махлая, который был осужден за мошенничество, а потом отказался выплачивать компенсацию потерпевшим и был признан банкротом. Но ведь заводом владел не только Сергей, но его отец Владимир, и их партнер Циви, указывает Аграновская. Даже если Егерев голосовал от имени банкрота-Сергея, как быть с остальными акционерами? Здесь адвокат также может быть спокойна, так как все эти люди были признаны солидарными ответчиками в рамках гражданского иска в деле о мошенничестве. По закону всю сумму задолженности можно взыскать со всех вместе или с любого из них, а они уже впоследствии могут рассчитаться между собой посредством регрессных исков.

Также Аграновская жаловалась на то, что в депозитарий Тольяттихимбанка отказал ей в выдаче выписки из реестра акционеров ТоАЗа, на которые она якобы имела право. На самом деле она его, конечно же, утратила вместе с полномочиями по представлению махлаевских офшоров на ВОСА. Так что это не права офшоров были нарушены, это клиент Аграновской Махлай совершил преступления, отказался признавать решения судов и в итоге лишился права распоряжаться своим имуществом. Никаких противоречий.

А сам Сергей Махлай с сообщниками не только отказались исполнять решения суда, но даже не прекратили совершать преступления после приговора. Когда канал с воровством экспортных поставок был прикрыт, быстро появились новые схемы ограбления завода с фиктивными подрядами на строительство и ремонт, контрактами на фрахт или даже просто выноса неучтенной продукции и оборудования через проходную. Махлай и его приспешники проходят подозреваемыми в делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Кто-то из членов махлаевской группировки уже арестован и дает показания, как бывший глава ООО «Томет» Владимир Чабров и бывший директор по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, а кто-то уже находится в колонии строго режима, как экс-председатель Тольяттихимбанка Александр Попов, пытавшийся по личному распоряжению Махлая передать Верховному суду РФ $2 млн за отмену доначисления ТоАЗу налогов за 2010 год.

Но с приходом новой команды управленцев ТоАЗ сразу же начали зачищать от присосавшихся к нему подставных фирм, участвовавших в выводе прибыли, начались технический аудит, инвентаризация, пересмотр договоров с подрядчиками. Те, кто участвовал в выводе прибыли и ничего полезного не делал, выгоняются. Это дает надежду на то, что ТоАЗ войдет наконец в эпоху роста и процветания. Новое руководство уже пообещало сохранить рабочие места и исполнить все социальные обязательства в полном объеме.

Такой позитивный поворот событий на одном из крупнейших производственных предприятий России стал возможным благодаря бескомпромиссной и целенаправленной деятельности правоохранительных и судебных органов по искоренению криминала, долгие годы насаждаемого в Самарской области международной преступной группировкой».

Источник: https://progorodsamara.ru/news/view/248128/